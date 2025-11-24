lundi, 24 novembre 2025 -

Actualité politique nationale

La diaspora salue la dynamique démocratique au Bénin




Le mouvement Bénin France Liberté, qui regroupe des militants et sympathisants de la diaspora béninoise répartis en France et en Europe, s’est prononcé, le 21 novembre 2025, sur l’évolution de la vie démocratique au Bénin. Dans un communiqué signé de sa Coordination générale, le mouvement salue les avancées observées ces derniers mois et met en avant l’importance du dialogue politique pour la stabilité du pays.

Les membres du mouvement Bénin France Liberté ont suivi « avec attention » les dynamiques politiques et institutionnelles en cours. Ils estiment que la démocratie béninoise continue de se consolider grâce au sens de responsabilité de plusieurs acteurs engagés dans le maintien du pluralisme politique.

Dans cette perspective, Bénin France Liberté souligne particulièrement le rôle joué par Paul Hounkpè, président de Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Son attitude, qualifiée de « constructive », a contribué à éviter des tensions et à préserver un climat politique apaisé, propice à la continuité institutionnelle.

Le mouvement affirme également que cette atmosphère de stabilité offre au Président Patrice Talon, les conditions idéales pour poursuivre la consolidation des acquis infrastructurels largement reconnus sur le plan international. Ces avancées, relève le communiqué, placent aujourd’hui le Bénin « sur orbite » vers un avenir plus compétitif.

Réaffirmant son attachement aux valeurs de paix, de justice et de progrès, Bénin France Liberté appelle enfin l’ensemble des acteurs de la vie nationale à maintenir le cap du dialogue et de l’inclusion pour bâtir un pays uni et résolument tourné vers l’avenir.

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une tournée de vulgarisation de la Constitution en cours dans les communes


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de la révision de la Constitution adoptée le 15 novembre (…)
Lire la suite

José Tonato et Luc Gnacadja, candidats aux municipales à Cotonou


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre des infrastructures en charge du cadre de vie et des (…)
Lire la suite

Liste des candidats FCBE aux élections communales et municipales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé sa liste de (…)
Lire la suite

L’artiste Alèkpéhanhou, suppléant de Luc Atrokpo dans la 16e CE


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste (…)
Lire la suite

Deux membres du gouvernement sur la liste UP-R


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la (…)
Lire la suite

Les candidats BR et leurs suppléants par Circonscription électorale


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
Lire la suite

06 partis en lice pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le (…)
Lire la suite

L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est (…)
Lire la suite

Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont (…)
Lire la suite

Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
Lire la suite

Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi (…)
Lire la suite

Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt (…)
Lire la suite

Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Lire la suite

Talon consulte les députés du Bloc Républicain ce jeudi


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon reçoit ce jeudi 13 novembre 2025, en soirée, (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) (…)
Lire la suite

Les grandes décisions de ce mercredi


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 12 novembre 2025. (…)
Lire la suite


