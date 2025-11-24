La diaspora salue la dynamique démocratique au Bénin

Le mouvement Bénin France Liberté, qui regroupe des militants et sympathisants de la diaspora béninoise répartis en France et en Europe, s’est prononcé, le 21 novembre 2025, sur l’évolution de la vie démocratique au Bénin. Dans un communiqué signé de sa Coordination générale, le mouvement salue les avancées observées ces derniers mois et met en avant l’importance du dialogue politique pour la stabilité du pays.

Les membres du mouvement Bénin France Liberté ont suivi « avec attention » les dynamiques politiques et institutionnelles en cours. Ils estiment que la démocratie béninoise continue de se consolider grâce au sens de responsabilité de plusieurs acteurs engagés dans le maintien du pluralisme politique.

Dans cette perspective, Bénin France Liberté souligne particulièrement le rôle joué par Paul Hounkpè, président de Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Son attitude, qualifiée de « constructive », a contribué à éviter des tensions et à préserver un climat politique apaisé, propice à la continuité institutionnelle.

Le mouvement affirme également que cette atmosphère de stabilité offre au Président Patrice Talon, les conditions idéales pour poursuivre la consolidation des acquis infrastructurels largement reconnus sur le plan international. Ces avancées, relève le communiqué, placent aujourd’hui le Bénin « sur orbite » vers un avenir plus compétitif.

Réaffirmant son attachement aux valeurs de paix, de justice et de progrès, Bénin France Liberté appelle enfin l’ensemble des acteurs de la vie nationale à maintenir le cap du dialogue et de l’inclusion pour bâtir un pays uni et résolument tourné vers l’avenir.

24 novembre 2025 par ,