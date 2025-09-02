mardi, 2 septembre 2025 -

544 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Election présidentielle 2026

« La désignation de R. Wadagni est une chance pour assurer la réconciliation nationale » (Nicéphore Soglo)




L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se réjouit du choix porté sur le ministre d’Etat, Romuald Wadagni pour l’élection présidentielle de 2026.

« Je tiens à adresser mes vives et sincères félicitations à ce brillant et jeune expert-comptable qui a fait ses preuves aux côtés du Président Patrice TALON, ces neuf dernières années », a écrit l’ex-président du Bénin. Selon lui, le ministre d’Etat, Romuald Wadagni a eu le mérite d’avoir redressé la santé économique et financière du Bénin, avec des bonds qualitatifs en termes de croissance économique, de mobilisations des investissements multiples et diverses autres ressources financières nécessaires au développement de notre cher pays.

« Au-delà de ce que ce choix est judicieux pour assurer la poursuite du Renouveau économique du Bénin, la désignation de Romuald WADAGNI est une chance pour assurer la réconciliation nationale », a-t-il soutenu.

Nicéphore Soglo n’a pas manqué de se prononcer sur le premier chantier que doit aborder Romuald Wadagni dès son avènement à la tête du pays. Il s’agira, selon lui, d’œuvrer à la libération de nos compatriotes en détention pour des motifs politiques et au retour des exilés. L’ex-président de la République du Bénin souhaite bon vent au candidat et à sa colistière Mariam CHABI TALATA ainsi qu’à tous les autres candidats en lice pour les élections générales de 2026. « Je souhaite également que les élections générales de 2026 se déroulent dans la paix et la quiétude totale et qu’elles se révèlent à nouveau comme de véritables instants festifs pour le Renouveau Démocratique enclenché au Bénin depuis la Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990 », a-t-il conclu.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso




« Le président n’a pas imposé son choix » (Bio Tchané)


2 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La candidature de Romuald Wadagni n’est pas une surprise, selon (…)
Lire la suite

Réaction du parti ’’Les Démocrates’’ à la candidature de Wadagni


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou, s’est (…)
Lire la suite

Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce (…)
Lire la suite

La délivrance des formulaires de parrainage enclenchée


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a donné, ce mardi 2 (…)
Lire la suite

Le choix de Wadagni suscite adhésion et espoir à Porto-Novo


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La désignation du ministre d’Etat Romuald Wadagni comme candidat de la (…)
Lire la suite

Wadagni candidat, signe de maturité politique à la mouvance ‎


2 septembre 2025 par Marc Mensah
En désignant Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance pour la (…)
Lire la suite

Ousmane Batoko soutient Romuald Wadagni


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réunis à Totora, dimanche 31 août 2025, les membres de l’Initiative de (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni, un choix salué par tous


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis l’annonce de sa désignation ce dimanche 31 août 2025, comme (…)
Lire la suite

L’UP-R justifie son choix pour Wadagni


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), au terme des travaux (…)
Lire la suite

BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 (…)
Lire la suite

Voici le parcours de Romuald Wadagni


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Discret, rigoureux, et stratège, Romuald Wadagni est désormais au (…)
Lire la suite

"Romuald Wadagni est mon candidat" (J. Djogbénou)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le président du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), Joseph (…)
Lire la suite

Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé


29 août 2025 par Marc Mensah
Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi (…)
Lire la suite

UP-R et BR suspendent la transhumance au sein de leurs partis


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre stratégique entre la Haute direction politique (…)
Lire la suite

Rencontre stratégique entre l’UPR et le BR ce jeudi


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de la Haute direction politique du parti Union (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon (…)
Lire la suite

Le maire Mme Bibiane Adamazè menacée de destitution


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bibiane Soglo Adamazè, la mairesse de la commune de Toffo est désormais (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires