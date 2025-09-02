L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se réjouit du choix porté sur le ministre d’Etat, Romuald Wadagni pour l’élection présidentielle de 2026.

« Je tiens à adresser mes vives et sincères félicitations à ce brillant et jeune expert-comptable qui a fait ses preuves aux côtés du Président Patrice TALON, ces neuf dernières années », a écrit l’ex-président du Bénin. Selon lui, le ministre d’Etat, Romuald Wadagni a eu le mérite d’avoir redressé la santé économique et financière du Bénin, avec des bonds qualitatifs en termes de croissance économique, de mobilisations des investissements multiples et diverses autres ressources financières nécessaires au développement de notre cher pays.

« Au-delà de ce que ce choix est judicieux pour assurer la poursuite du Renouveau économique du Bénin, la désignation de Romuald WADAGNI est une chance pour assurer la réconciliation nationale », a-t-il soutenu.

Nicéphore Soglo n’a pas manqué de se prononcer sur le premier chantier que doit aborder Romuald Wadagni dès son avènement à la tête du pays. Il s’agira, selon lui, d’œuvrer à la libération de nos compatriotes en détention pour des motifs politiques et au retour des exilés. L’ex-président de la République du Bénin souhaite bon vent au candidat et à sa colistière Mariam CHABI TALATA ainsi qu’à tous les autres candidats en lice pour les élections générales de 2026. « Je souhaite également que les élections générales de 2026 se déroulent dans la paix et la quiétude totale et qu’elles se révèlent à nouveau comme de véritables instants festifs pour le Renouveau Démocratique enclenché au Bénin depuis la Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990 », a-t-il conclu.

A.A.A

2 septembre 2025 par