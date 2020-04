Le préfet suspend une dérogation accordée au député Kassa

Le gouvernement du président Patrice Talon est plus que jamais déterminé à amener les citoyens, et ce, quel que soit leur rang social, à respecter les mesures prises pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus dans le pays. La suspension de la dérogation du 14 avril 2020 accordée au député Barthélémy Kassa, en est une preuve tangible.

Le gouvernement du président Patrice Talon est plus que jamais déterminé à amener les citoyens, et ce, quel que soit leur statut social, à respecter les mesures prises pour éviter la propagation du Coronavirus au Bénin. La suspension de la dérogation en date du 14 avril 2020 accordée au député Barthélémy Kassa, en est une preuve.

Le préfet du département de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, à travers une note en date de ce mercredi 15 avril 2020, a suspendu la dérogation accordée à cet élu du peuple.

Selon la dérogation qui lui avait été accordée, le parlementaire devrait se rendre à Tanguiéta le 16 avril et retourner le 26 avril 2020 à bord du véhicule immatriculé AB0725RB. Mais en raison de la limitation des risques d’inefficacité du cordon sanitaire, cette dérogation a été suspendue.

Cette décision du préfet est le signe que le gouvernement du président Patrice Talon attache du prix au respect des différentes mesures afin de contrer la pandémie du Covid-19 au Bénin.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, le nombre de cas confirmés au Bénin est de 35 dont 18 guéris, 16 sous traitement et 01 décès.

