La dernière détonation de gaz à Avedji date de décembre 2019

Une émanation de gaz lors de forage de puits a semé la panique au sein des populations d’Avédji, commune d’Athiémé dans le département du Mono cette semaine. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une délégation d’enseignants et d’autorités locales ont effectué, mercredi 1er mars 2023, une descente dans la localité. Une descente de plus car en décembre 2019 le même phénomène avait été observé et les autorités accompagnées de grands universitaires avaient effectué une descente sur les lieux .

La détonation de gaz à Avédji, commune d’Athiémé dans le département du Mono n’est pas un fait nouveau. A fin décembre 2019, il y a eu des émanations de gaz suite à un forage de puits.

Le directeur départemental des mines du Mono-Couffo, le Chef Service Eau Mono, le maire d’Athiemè d’alors et autres autorités se sont rendus sur les lieux.

A l’époque, sur la base des informations recueillies près des riverains, il ressort que le phénomène s’était produit lors d’un forage manuel en cours de réalisation à une profondeur de 30 à 35 m se trouvant sur une parcelle plantée de Noni. Il y a eu des jets de sable qui se sont répandus sur un rayon de 40m jusqu’à la route inter-Etats peu avant Lokossa. D’après le constat fait par le Chef Service Eau Mono d’alors accompagné du Professeur Félix Azonsi, « il y a des émanations de gaz et les plants de Noni et la végétation environnante sont recouverts de boues mais demeurent verts ».

A l’époque , après le dépôt « d’une perche au-dessus des émanations provenant du forage », il avait été noté « au bout de 10 minutes que la perche est fraîche au toucher » et « les sables projetés sentaient encore un peu de souffre ».

« La commune d’Athiémé étant caractérisée par la présence d’aquifères captifs sous pression, il est probable que les ouvriers aient atteint un de ces aquifères », pense-t-il.

A noter qu’il n’y a eu « aucune étude hydrologique ou géologique, ni une demande de forage à l’autorité communale et départementale en charge de l’eau », alors que Athiémé est une zone artésienne.

Au cours de cette mission, Le Professeur Michel Boko avait rassuré que « ce n’est pas du volcanisme, mais une fuite de méthane ». « Cela se produit dans les zones marécageuses avec fortes accumulations de matières organiques en décomposition dans les couches profondes. Pour le volcanisme, les émissions viennent du barycentre et du sima, au-delà de la couche de sial (lithosphère ) », a-t-il expliqué

Trois années plus tard, le fait qu’un autre forage de puits ait provoqué des détonations dans la même localité est le signe d’un laisser-aller.

En attendant les résultats pour déterminer la nature du gaz et expliquer davantage le phénomène, les autorités doivent prendre des mesures fortes. Le forage artisanal doit être interdit et les contrevenants sanctionnés avec la dernière rigueur. Il y va de la sécurité des populations d’Avédji, une localité d’Athiémé où la pratique est récurrente.

