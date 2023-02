La dépouille du joueur ghanéen rapatrié à Accra

Retrouvé sous les décombres en Turquie après le séisme du 6 février dernier, la dépouille de Christian Atsu est rapatrié ce dimanche au Ghana.

Près de deux semaines après le terrible séisme qui a provoqué plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, le corps sans vie de l’international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé samedi, sous les décombres de l’immeuble où il vivait.

La dépouille du meilleur joueur ghanéen de la CAN 2015 est rapatrié ce dimanche au Ghana.

« La dépouille mortelle sera accompagnée par sa famille et par l’ambassadeur du Ghana en Turquie à bord d’un vol de Turkish Airlines qui arrivera à Accra à 19h40 », a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Christian Atsu sera inhumé au Ghana selon les rites et les coutumes de son ethnie.

J.S

