La délivrance des formulaires de parrainage enclenchée

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a donné, ce mardi 2 septembre 2025, le coup d’envoi de la délivrance des formulaires de parrainage aux élus, en vue de l’élection présidentielle de 2026. Plusieurs élus ont déjà effectué le déplacement.

Conformément au calendrier électoral en vigueur, la Commission électorale nationale autonome (CENA) a lancé ce mardi, l’opération de délivrance des formulaires de parrainage. Cette étape marque une phase déterminante dans la préparation de l’élection présidentielle prévue pour 2026.

Le tout premier acte de cette opération a été posé par le maire de Lalo, William Fangbédji. Ce dernier s’est rendu très tôt au siège de la CENA pour procéder au retrait de son formulaire. Le maire de Dogbo, Magloire Agossou, a également effectué la démarche. Un peu plus tard, c’était au tour de Blaise Békakoua, maire de Toucoutouna, de se présenter à la CENA afin de remplir la même formalité.

Les députés du parti ‘’Les Démocrates” sont aussi à la CENA pour retirer leur fiche de parrainage. L’opération de délivrance des formulaires de parrainage est ouverte chaque jour ouvrable, de 8 heures à 17 heures, et se poursuivra jusqu’au vendredi 12 septembre 2025. Chaque candidat à la présidentielle doit bénéficier du parrainage d’un nombre donné d’élus (maires ou députés) pour que son dossier soit jugé recevable.

A.A.A

2 septembre 2025 par ,