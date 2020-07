La délibération du CEP annoncée pour ce jour

Annoncé pour le 06 août prochain, les résultats de l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session de juillet 2020 seront connus ce jeudi 30 juillet selon le calendrier réaménagé du déroulement de l’examen.

Selon le directeur des Examens et Concours du ministère des Enseignements Maternel et Primaire, Victor Adohinzin rapporté par Educ Action, la nouvelle feuille de route est transmise à toutes les directions départementales des Enseignements Maternel et Primaire pour une application stricte. Selon la feuille de route établie, la journée du mercredi 29 juillet a été consacrée au 2ème collationnement et à l’intégration des corrections et présentation de la « physionomie » des résultats.

Ainsi, chaque direction départementale devra procéder dans la journée de ce jeudi, à la délibération afin que les pourcentages sur le plan national et dans les départements soient dévoilés.

F. A. A.

