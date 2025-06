La Déléguée générale de l’APF salue la dynamique démocratique au Bénin

Arrivés au Bénin dans le cadre des travaux de la 31e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Adama BICTOGO, président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire et Amelia LAKRAFI, Déléguée générale de l’APF ont exprimé leur fierté d’être au Bénin.

« Le Bénin est un beau pays qui a été vraiment transformé par le Président Patrice TALON », c’est ce qu’a confié Amelia LAKRAFI, Déléguée générale de l’APF à son arrivée au Bénin dans le cadre des travaux de la 31e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Saluant la dynamique démocratique au Bénin, elle s’est dite très satisfaite que les travaux de cette assemblée aient lieu à Cotonou. « Nous sommes très heureux, quand on voit comment avance la démocratie au Bénin. Pour nous, ça semble absolument évident d’être là aujourd’hui. Je remercie les députés béninois d’accueillir cette rencontre. Beaucoup de sujets sont à l’ordre du jour. Beaucoup de conflits en Afrique et des restitutions de déplacement importants à partager entre députés et sénateurs […] », a-t-elle confié.

Pour sa part, Adama BICTOGO, président du Parlement ivoirien fondent ses motivations sur plusieurs raisons. Il a d’abord évoqué la dynamique et l’excellence des relations entre les deux chefs d’État, les présidents Alassane OUATTARA et Patrice TALON. Ensuite ses bonnes relations avec le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis VLAVONOU. « Le peuple béninois et le peuple ivoirien sont des peuples frères liés par l’histoire et par la culture ; liés donc par l’histoire des anciens, des premiers chefs d’État. Donc ma présence au Bénin répond à plusieurs raisons. Venir au Bénin, c’est comme si nous sommes chez nous ; nous sommes donc chez nous ici […] », a déclaré Adama BICTOGO.

La 31e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’ouvre ce lundi 2 juin 2025 au Sofitel.

F. A. A.

2 juin 2025 par ,