La décision portant rejet du recours contre le député Michel Sodjinou

La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable, ce jeudi 5 février 2026, le recours visant à invalider l’élection du député Michel Sodjinou.

Le recours en invalidation du siège du député Michel Sodjinou élu sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a été déclaré irrecevable. Ousmane Gomé Gomé, le requérant accusait l’élu de « comportement inadmissible » et de « manque de fidélité » envers le parti Les Démocrates (LD) à la veille du dépôt des candidatures pour les élections générales de 2026. Ces agissements, selon le requérant qui est un citoyen, visaient à "détruire" la principale formation de l’opposition et à discréditer ses membres.

La Cour Constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur le fond de l’affaire. Elle a rappelé qu’en vertu du code électoral et de la loi organique sur la Cour, seul un candidat ou un électeur inscrit dans la circonscription concernée a le droit de contester l’élection d’un député. « Le requérant n’a produit aucune preuve attestant qu’il est candidat ou inscrit sur la liste électorale de la circonscription », stipule la décision EL 26-002 dont voici l’intégralité.

