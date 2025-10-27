lundi, 27 octobre 2025 -

Recours des Démocrates

La décision de la Cour constitutionnelle prévue pour ce soir




L’audience spéciale de la Cour constitutionnelle consacrée à l’examen des recours des militants du parti Les Démocrates (LD), est ouverte ce lundi 27 octobre 2025. Les sages de la Haute juridiction vont rendre ce soir leur décision dans les recours formés contre la Commission électorale nationale autonome (CENA), dans le cadre de la présidentielle de 2026.

Les militants LD seront situés dans l’après-midi de ce lundi 27 octobre 2025, sur les recours formés contre la CENA dans le cadre de l’élection présidentielle de 2026 au Bénin.
L’audience spéciale ouverte à cet effet est en cours, et la décision des sages de la Cour sera connue dans quelques heures.

A travers divers recours, les militants demandent à la Cour de valider le duo candidat du parti LD pour la présidentielle de 2026, la validation de la fiche de parrainage, et la comparution du député Michel Sodjinou aux fins de « cessation immédiate d’abus de minorité et de privation du droit de vote ».

Dans le dossier de fiche de parrainage qui oppose le parlementaire et sa formation politique, la Cour à travers une décision en fin de semaine écoulée s’était déclarée incompétente en l’état. Nonobstant cette décision de la Haute juridiction, les militants LD ont multiplié les recours.
Les différentes parties seront situées ce soir sur cette affaire liée à la présidentielle 2026.
F. A. A.

27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




