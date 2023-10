La décision d’instauration de la dictée matinale rapportée

Plus de dictée matinale dans les écoles primaires publiques et privées du Littoral. La directrice départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral l’a fait savoir aux chefs de régions pédagogiques, aux conseillers pédagogiques et aux directeurs d’écoles à travers une lettre en date du 16 octobre 2023.

La directrice départementale des enseignements maternel et primaire du Littoral revient sur la décision d’instauration de la dictée matinale aux cours moyens CM1 et CM2 dans les écoles primaires publiques et privées. Suite à la lettre du 19 septembre, les apprenants sont soumis à la dictée matinale tous les jours à partir de 7 heures.

« Je viens par la présente rapporter la lettre N°454/DDEMP-LIT/S du 19/09/2023, portant instauration de la dictée matinale dans les écoles publiques et privées », a écrit d’Alphonsine Gansa dans une lettre adressée aux chefs de régions pédagogiques, aux conseillers pédagogiques et aux directeurs d’écoles. Il n’y aura donc plus la dictée matinale dans les écoles primaires publiques et privées du Littoral.

A.A.A

