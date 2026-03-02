La dangereuse montée des rodéos motorisés à Cotonou

Depuis quelques semaines, un phénomène préoccupant prend de l’ampleur dans la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Il s’agit des rodéos à motos où de groupes de jeunes roulent à grande vitesse sur les grands axes routiers, le plus souvent sans casque de protection, et en violation flagrante des règles de sécurité et de conduite urbaine.

Le phénomène de rodéos urbains à motos qui prend de l’ampleur dans la ville de Cotonou doit attirer l’attention de la hiérarchie policière et des autorités au plus haut niveau. Celles-ci doivent prendre les mesures urgentes pour mettre fin à cette trouvaille de la jeunesse béninoise qui présente de gros risques d’accident.

Les soirées en week-end, il est récurrent de voir les jeunes rouler en groupe sur les grands axes routiers, notamment le boulevard de la Marina, en s’adonnant à des dépassements anarchiques et risqués, ainsi qu’à des démonstrations risquées au milieu du trafic urbain. Fait assez grave au regard du danger qu’il présente.

Ce qui retient aussi l’attention dans ce phénomène de rodéo à motos, c’est la présence de jeunes adolescents et parfois mineurs parmi les clowns de rodéo. On se demande ainsi comment des parents ont pu laisser des enfants de cet âge sortir de la maison, sans casque de protection pour s’adonner à ces spectacles sur la voie publique.

La Police, dans son rôle de maintien de l’ordre et de sécurité des personnes et des biens devrait agir au plus vite pour le bonheur de tous.

