L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

29 ans au service du développement du marché financier de l’UEMOA


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) célèbre ce jeudi 18 décembre 2025, le 29e anniversaire de sa création, intervenue le 18 décembre 1996, marquant près de (…)  
Commune de Toffo

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de 50 kg de faux médicaments dans le marché de Houègbo. La lutte contre la commercialisation des (…)  
Révision constitutionnelle au Bénin

Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat présidentiel de sept ans instauré dans le cadre de la révision constitutionnelle de novembre dernier. (…)  
Élections couplées législatives et communales 2026

La CENA forme les formateurs des agents électoraux


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ce jeudi 18 décembre 2025, la formation des formateurs des agents électoraux à l’ex INFOSEC à Cotonou. (…)  
Réforme du secteur associatif au Bénin

Le registre des associations opérationnel dès le 19 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à compter du vendredi 19 décembre 2025. L’annonce a été faite ce jeudi 18 décembre 2025, à travers un (…)  
Audience à la HAAC

La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé Zoumarou a été reçue, ce jeudi 18 décembre 2025, en audience par le Président de la Haute Autorité (…)  
L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, en présence en Inde et en ligne, le deuxième Sommet mondial sur la médecine traditionnelle. (…)  
Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
La cryptomonnaie au cœur d’un colloque scientifique entre (…)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un colloque scientifique sur les défis de la cryptomonnaie pour le (…)
Prof. Dandi Gnamou élevée à la dignité de Grand Officier


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la (…)
Pascal Tigri avant sa fuite « Nous vous prions de ne pas nous bombarder »


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)
Les marchés financiers renouvèlent leur confiance au Bénin


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à (…)
Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Voici les grandes affiches des concerts des Vodun Days


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ouidah accueille les 08, 09 et 10 janvier, l’édition 2026 des Voduns (…)
Qualcomm clôture la 3e édition de son programme «  Make in Africa  »


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Qualcomm Technologies Inc a clôturé ce mercredi 17 décembre 2025, la (…)
Angela Kpeidja mise sous convocation


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)
Patrice Talon face aux députés le 23 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon, va délivrer mardi 23 décembre 2025, (…)
Remise des spécimens des bulletins uniques aux partis politiques


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a procédé, ce (…)
Les Guépards terminent leur préparation à Ziaida


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dernière ligne droite pour les Guépards du Bénin avant les matchs de la (…)
La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène (…)
Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, (…)
Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur (…)
VIDÉOS

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce (…)
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉC. 2025


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, (…)
Le Quartier Culturel Créatif entre en chantier


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres, mercredi 17 décembre 2025, le (…)
L’Agence béninoise de télé-enseignement créée


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 décembre 2025, le gouvernement (…)
Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des (…)
2 nominations au ministère de la Santé


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) (…)
Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi (…)
Des armes des munitions découvertes chez un individu à Djougou


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kolokondé, une localité de la commune de Djougou, la Police (…)
Ce que risquent les mutins et les civils complices


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des mutins et civils ont été interpellés par les forces de sécurité (…)
Aucune vente aux enchères de véhicules


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une fausse annonce de vente aux enchères publique de véhicules (…)
Les grandes décisions du Conseil des ministres


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil de ministres s’est réuni ce mercredi 17 décembre 2025, sous (…)
Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à (…)
