Transport aérien

La croissance du trafic de passager en hausse de 6,6 % en octobre




L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur le trafic mondial de passagers en octobre 2025. En voici les faits saillants.

La demande totale, mesurée en kilomètres-passagers payants (RPK), était en hausse de 6,6 % par rapport à octobre 2024. La capacité totale, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), était en hausse de 5,8 % en glissement annuel. Le coefficient d’occupation des sièges en octobre était de 84,6 % (+0,7 point de pourcentage par rapport à octobre 2024).

La demande internationale a augmenté de 8,5 % par rapport à octobre 2024. La capacité était en hausse de 7,1 % en glissement annuel, et le coefficient d’occupation était de 84,6 % (+1,1 pp par rapport à octobre 2024).

La demande intérieure a augmenté de 3,4 % par rapport à octobre 2024. La capacité était en hausse de 3,6 % d’une année sur l’autre. Le coefficient d’occupation était de 84,6 % (-0,1 pp par rapport à octobre 2024).

« Le mois d’octobre a été fort dans le domaine des voyages aériens, la demande augmentant de 6,6 % par rapport à l’année précédente. Il est particulièrement intéressant de noter la croissance de 4,5 % du trafic international chez les transporteurs basés en Amérique du Nord, après plusieurs mois de performance stationnaire. La tendance pour le reste de l’année semble encourageante : la capacité en sièges réguliers devrait augmenter de 3,6 % en novembre et de 4,7 % en décembre. Cela laisse entrevoir que la demande sera forte durant la saison des fêtes et que les entreprises vont chercher à conclure des accords d’ici la fin de l’année. Compte tenu des prévisions d’incertitude économique pour 2026, la résilience de la demande de voyages aériens, avec les emplois et la croissance qui l’accompagnent, constitue un point positif que les gouvernements devraient préserver avec soin », déclare Willie Walsh, directeur général de l’IATA.

Résultats régionaux – marchés de passagers internationaux

La croissance des RPK internationaux s’est élevée à 8,5 % en octobre, en glissement annuel, et on observe des croissances dans les deux chiffres en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Le coefficient d’occupation des sièges s’est amélioré dans toutes les régions, sauf dans les Amériques.

Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont enregistré une croissance de la demande de 10,9 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 9,1 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation des sièges a atteint 84,4 % (+1,4 pp par rapport à octobre 2024). Le trafic international à l’intérieur de l’Asie a connu une performance éblouissante, et le trafic vers et en provenance de la Chine, du Japon et du Vietnam connaît une expansion particulièrement robuste, chaque pays dépassant les 10 % de croissance annuelle.

Les transporteurs d’Europe ont connu une croissance du trafic de 7,4 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 6,0 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation a atteint 86,5 % (+1,2 pp par rapport à octobre 2024).

Les transporteurs d’Amérique du Nord affichent une croissance de la demande de 4,5 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 4,7 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation s’est établi à 84,2 % (-0,1 pp par rapport à octobre 2024). Le corridor transatlantique a connu en octobre une expansion de 3,8 % en glissement annuel, ce qui représente une modeste amélioration par rapport à l’augmentation de 3,3 % observée en septembre.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation de la demande de 10,7 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 8,1 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation des sièges était de 82,5 % (+2,0 pp par rapport à octobre 2024). La forte croissance au Moyen-Orient est en partie attribuable au faible niveau d’il y a un an, lorsque les tensions géopolitiques ont perturbé le trafic.

Les transporteurs d’Amérique latine signalent une augmentation de la demande de 7,2 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 8,2 % d’une année sur l’autre. Le coefficient d’occupation était de 84,6 % (-0,8 pp par rapport à octobre 2024).

Les transporteurs d’Afrique ont enregistré une augmentation de la demande de 7,3 % en glissement annuel. La capacité était en hausse de 5,3 % d’une année sur l’autre. Le coefficient d’occupation était de 74,1 % (+1,4 pp par rapport à octobre 2024).

Marchés de passagers intérieurs

Le nombre de RPK intérieurs a augmenté de 3,4 % par rapport à octobre 2024, et le coefficient d’occupation des sièges a perdu 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 84,6 %, en raison d’une hausse de capacité de 3,6 %. Le marché intérieur américain a retrouvé une modeste croissance après deux mois de contraction. La croissance de 12,4 % du marché intérieur du Brésil représente une performance extraordinaire.

2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




