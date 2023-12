La créativité béninoise se révèle sur le XL Festival

XL Festival, l’événement culturel qui allie divertissement et discussions sur les industries créatives démarre ce vendredi 22 décembre 2023 à Cotonou.

‘’ La scène émergente des industries créatives au Bénin’’. C’est le thème du premier panel sur le XL Festival à Cotonou ce vendredi 22 décembre 2023. L’Imprévu sis à Ganhi accueille l’événement à partir de 16 heures.

Les panélistes, Driss Bengeloune-Co Founder Studio Zi, Djiffa Tonato - Créateur de contenus, La Perle Ocre - Directrice artistique et Créatrice de contenus, vont entretenir le public durant plus d’une heure sous la modération Servan Ahougnon, Journaliste et expert en communication.

Place sera faite ensuite au deuxième panel sur le thème ‘’Vivre du DJing en Europe et en Afrique’’ avec la participation de Daddy Chulo – Dj ; Jojo Sk – Dj et Djvbi – DJ.

XL Festival se délocalisera au Code Bar Aéroport à partir de 20 heures. DJing et expérience live musique, Afro fusion et musiques alternatives sont au programme avec Adeus Papam, Femife, Famouz, The Mask. L’accès est sur invitation

Le samedi 23 décembre 2023, Canal Olympia Wologuèdè vibrera avec le Concert Dj - cultures Afro Caraïbeenes. Ce sera à partir de 19 heures avec la participation de Daddy Chulo - Djvbi - Femife - Jojo SK - The Mask – Trick. L’accès au concert est payant. Le coût des tickets varie entre 10.000 et 15.000 FCFA.

Le XL Festival est un événement célébrant la créativité béninoise. Il a été pensé par StudioZi qui organise depuis cinq (05) ans l’évènement urbain itinérant ZeChill.

L’organisation de ZeChill, une expérience de divertissement unique dans le paysage béninois, a permis de voir comment les interactions de diverses activités créatives menées par une jeunesse consciente de ses capacités pouvait bonifier un événement.

Le XL Festival est alors né pour mettre en valeur les codes de la culture urbaine locale, tout en donnant de la visibilité aux créatifs béninois et à leur travail.

L’évènement allie le divertissement à des discussions sur les industries créatives et des partages d’expériences de personnalités à succès.

22 décembre 2023 par ,