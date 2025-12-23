mardi, 23 décembre 2025 -

Célébration de l’excellence artistique du Bénin et de l’Afrique

La course aux trophées lancée pour la 8ᵉ édition du BSA




La 8e édition du Bénin Showbiz Awards (BSA) a été officiellement lancée ce lundi 22 décembre 2025, à l’issue d’une conférence de presse tenue au siège de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) à Cotonou.

Le compte à rebours est désormais lancé pour la 8e édition du Bénin Showbiz Awards (BSA). Initié en 2017, le BSA s’est progressivement imposé comme la plus prestigieuse cérémonie de distinction des acteurs du showbiz béninois et africain. Selon le commissaire général du BSA, Amoulé Ousmane, l’objectif est de récompenser non seulement les meilleurs acteurs du showbiz béninois et africains, mais aussi d’amener les artistes à se surpasser. « Aujourd’hui, le BSA est classé deuxième en Afrique en matière de distinction et il est reconnu par le Conseil international de la musique », a-t-il souligné.

Dans son intervention, le Directeur général de l’ADAC, William Codjo, a insisté sur l’importance de la reconnaissance des talents dans la structuration de l’industrie musicale. « Il manquait un élément du puzzle pour renforcer l’écosystème musical ; la reconnaissance du talent. C’est ce vide que vient combler le Bénin Showbiz Awards », a-t-il affirmé. Pour William Codjo, la musique est avant tout une véritable industrie, impliquant compositeurs, interprètes, producteurs, labels et managers.

« Au Bénin, nous manquons de labels pour investir dans les talents de nos artistes. Nous manquons de producteurs. Cela s’explique par la dématérialisation, qui a pris le pas sur les supports traditionnels. La musique, aujourd’hui, est devenue un fichier électronique », a-t-il expliqué. Face à cette réalité, de nombreux artistes sont contraints de s’autoproduire, assumant à la fois les rôles de créateur et d’entrepreneur.

Notre mission, informe William Codjo, c’est non seulement de faire émerger des labels et de les attirer au Bénin pour investir dans le talent local, mais aussi d’outiller les artistes qui s’autoproduisent afin qu’ils puissent monétiser et valoriser leurs investissements. « L’apport du BSA permettra de révéler le potentiel que nous avons au niveau du Bénin en matière d’artistes pour voir ceux qui font preuve de créativité et méritent d’être soutenus par le public, les labels et l’administration », a ajouté le directeur général de l’ADAC.

Le Président du Conseil national des organisations d’artistes du Bénin (CNOA-Bénin), Alli Wassi n’a pas manqué de saluer l’initiative. « Les artistes ont vraiment besoin de ce genre d’événement », a-t-il affirmé. Il a encouragé les organisateurs à persévérer avec l’appui des autorités culturelles.

L’innovation majeure de la 8e édition

Le Régisseur général du BSA Kint Thierno, a présenté les grandes lignes de cette 8ᵉ édition. « Le BSA n’est pas seulement une soirée de trophées, c’est un projet structuré avec plusieurs volets », a-t-il indiqué. Il est prévu un panel scientifique le 22 janvier, animé par des experts de la musique ainsi que la grande soirée de distinction programmée pour le 6 février.

Le BSA intègre un volet social. « Les sous que nous récoltons, nous essayons de les mettre à disposition des personnes défavorisées », a-t-il précisé. À cela s’ajoute, le Bénin Showbiz Champions Tour, une tournée nationale destinée à promouvoir les lauréats du BSA.

L’innovation majeure de cette 8e édition est l’ouverture de deux portails distincts de nomination. « Les artistes béninois se sentaient parfois défavorisés face aux artistes étrangers. Cette année, nous avons le portail des artistes locaux et un portail Afrique francophone », a expliqué Kint Thierno. Les acteurs du showbiz béninois ont été nominés dans 15 catégories.

D’autres catégories font leur retour notamment celles des animateurs live, des managers d’artistes, ainsi que la catégorie “Femme Inspire & Impacte”. Les votes comptant à 40 % sont désormais ouverts. Les fans du Bénin, d’Afrique et de la diaspora sont invités à voter pour leurs meilleurs talents.

Akpédjé Ayosso

23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




