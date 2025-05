La coopération bénino-mauritanienne se renforce autour de Sidi Ould Tah

Le Président Patrice Talon a reçu en audience ce vendredi 09 mai 2025 une délégation officielle de la Mauritanie, conduite par Sid’ Ahmed Ould Ebouh, Ministre de l’Économie et des Finances.

Porteuse d’un message du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, une délégation a rencontré le chef de l’Etat béninois Patrice Talon ce vendredi 09 mai 2025 au Palais de la Marina. L’audience a tourné autour de la candidature de Dr Sidi Ould Tah à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).

La délégation conduite par Sid’ Ahmed Ould Ebouh, Ministre de l’Économie et des Finances a exprimé sa gratitude envers le Bénin pour son soutien indéfectible à la candidature de Dr Sidi Ould Tah.

L’audience s’est tenue en présence du Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, et du Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances en charge de la Coopération, Romuald Wadagni.

Le Bénin a déjà envoyé, la semaine dernière, des émissaires spéciaux en Mauritanie pour transmettre directement son soutien au Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Les émissaires, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané et le Ministre Romuald Wadagni, ont réaffirmé le soutien du Bénin à la candidature de Dr Sidi Ould Tah.

Coopération renforcée

L’audience au Palais de la Marina a également été l’occasion de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie. Les deux pays ont mis en avant la nécessité de coordonner leurs efforts dans divers domaines, afin de favoriser l’intégration sous-régionale et de promouvoir un développement durable sur le continent africain.

