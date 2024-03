La coopération États-Unis-Caraïbes dans la lutte contre le trafic d’armes à feu

La représentante permanente des États-Unis auprès des Nations unies, l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield, était à la tête de la délégation américaine en Guyane dans le cadre du dialogue États-Unis-Communauté des Caraïbes (CARICOM) le 25 février 2024. Son travail s’inscrit dans le prolongement de la réunion d’avril 2022 entre la vice-présidente Kamala Harris et les dirigeants des Caraïbes, de la mobilisation par la vice-présidente des dirigeants des Caraïbes aux Bahamas en juin 2023 et de la participation du secrétaire d’État Antony J. Blinken au 50e anniversaire de la CARICOM en juillet 2023 à Trinité-et-Tobago. Les activités issues de l’action récente des États-Unis dans la région sont décrites ci-dessous.

Lutte contre le trafic d’armes à feu

– Bipartisan Safer Communities Act (BSCA) : Promulguée en juillet 2022, la loi BSCA a considérablement augmenté les sanctions pénales pour les acheteurs par prête-nom et le trafic d’armes à feu en provenance des États-Unis. Les dispositions de la loi « Stop Illegal Trafficking in Firearms Act » prévoient des sanctions supplémentaires pour les armes à feu ou les munitions sorties en contrebande des États-Unis aux fins de la criminalité transnationale organisée.

– Affaires récentes liées aux armes à feu : Le 1er février, le chef du gang haïtien 400 Mawozo, Joly Germine, a plaidé coupable pour son rôle dans un complot de trafic d’armes visant à l’introduction clandestine d’armes à feu en Haïti en violation des lois américaines sur l’exportation, et à blanchir les rançons payées pour les otages américains du gang en 2021. Son ancienne compagne, Eliande Tunis, a plaidé coupable des mêmes 48 chefs d’accusation. Jocelyn Dor, une citoyenne haïtienne également affiliée au 400 Mawozo, a été condamnée à 60 mois de prison le 28 février pour son rôle dans un dispositif de contrebande d’armes à feu entre les États-Unis et Haïti. Le 26 février, Elieser Sori-Rodriguez a été condamné à 57 mois de prison pour introduction clandestine d’armes à feu des États-Unis en République dominicaine.

– Coordinateur pour les poursuites en matière de trafic d’armes à feu dans les Caraïbes : En juillet 2023, le département de la Justice a nommé un coordinateur des poursuites en matière d’armes à feu dans les Caraïbes, chargé de donner la priorité aux poursuites liées au trafic d’armes à feu et de contribuer à la mise en œuvre des dispositions de la loi BPSA. Depuis, le coordinateur a assisté à une réunion de l’Association des chefs de police des Caraïbes ; s’est rendu en Jamaïque où il a rencontré le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères, ainsi que les dirigeants de l’Agence d’exécution pour la prévention du crime et la promotion de la sécurité (IMPACS), de la CARICOM. Il se rendra à Trinité-et-Tobago au printemps pour s’entretenir avec ses homologues locaux, les responsables caribéens du l’Unité de renseignement sur les armes à feu dans les Caraïbes (CCGIU), de la CARICOM, et des partenaires des États-Unis à l’ambassade de Port-d’Espagne chargés du maintien de l’ordre.

– Opération Hammerhead : En partenariat avec l’Unité de renseignement sur les armes à feu de la CARICOM (CARICOM Crime Gun Intelligence Unit ou CGIU) , (CGIU), les services d’enquête de la Sécurité intérieure des États-Unis ont lancé une opération d’envergure interinstitutionnelle et multijuridictionnelle visant à cibler les armes à feu illicites faisant l’objet d’un trafic entre les États-Unis et les Caraïbes. Grâce à la collaboration avec des partenaires des Caraïbes, l’opération Hammerhead a permis de saisir 339 armes à feu, 26 495 munitions et plus de 400 chargeurs.

– Formation aux enquêtes sur les armes à feu : En 2023, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives (ATF) a facilité la formation de 270 agents de police des Caraïbes sur les enquêtes relatives aux armes à feu, notamment des séances de familiarisation aux armes à feu fabriquées par des particuliers (Ghost Guns) et les armes à feu imprimées en 3D. Pour faciliter les poursuites en matière de trafic d’armes à feu aux États-Unis, l’ATF a organisé une formation nationale approfondie sur l’application des dispositions en matière de lutte contre la contrebande de la loi Bipartisan Safer Communities Act (BSCA) de 2022 afin de perturber et de démanteler les réseaux de trafic internationaux.

– Haiti Transnational Criminal Investigative Unit (TCIU) : Le 13 février 2024, le service des enquêtes du département de la Sécurité intérieure et le gouvernement haïtien ont signé un protocole de coopération en vue de la formation officielle de la TCIU d’Haïti, qui facilitera l’échange d’informations entre les partenaires des responsables de l’application de la loi aux États-Unis et en Haïti, et renforcera les capacités d’enquête transfrontalières afin de poursuivre les personnes impliquées dans des activités criminelles transnationales. Les TCIU sont des unités pluridisciplinaires composées de membres des forces de l’ordre, de procureurs, des agents des douanes, de l’immigration et du renseignement étrangers agréés, qui partagent des informations et des activités opérationnelles. Cette initiative vient compléter le travail des TCIU existantes dans les Caraïbes, en Jamaïque et en République dominicaine.

– Inspection/filtrage des cargaisons pendant les fêtes : En prévision des fêtes de fin d’année 2023, les agences américaines ont renforcé leurs ressources pour contrôler les cargaisons en provenance des États-Unis et à destination des Caraïbes par l’intermédiaire des transitaires de la Miami River. Les partenaires des Caraïbes ont informé leurs homologues des forces de l’ordre des États-Unis que les trafiquants d’armes à feu profitent de l’augmentation annuelle du trafic maritime entre les États-Unis et les Caraïbes pour dissimuler des armes à feu et des composants d’armes à feu dans des cargaisons de type « baril bleu » à destination des Caraïbes.

– Laboratoire de police scientifique de Sainte-Lucie : Le département d’État est fier d’avoir noué un partenariat avec Sainte-Lucie pour faire de son laboratoire de police scientifique un centre régional d’excellence, en vue de l’accréditation du laboratoire par l’Organisation internationale de normalisation. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un investissement de 2,2 millions de dollars des États-Unis visant à renforcer les capacités des Caraïbes en matière de criminalistique. Le centre d’excellence régional permettra aux forces de l’ordre de Sainte-Lucie et à leurs homologues régionaux de recueillir et d’analyser les pièces recueillies sur les scènes de crime dans la région, pour faire en sorte que l’on puisse arrêter, juger et condamner les criminels plus rapidement, en s’appuyant sur des preuves scientifiques.

Source : https://www.state.gov/translations/french/la-cooperation-etats-unis-caraibes-dans-la-lutte-contre-le-trafic-darmes-a-feu/

