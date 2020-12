La consultation annuelle du Fâ ce samedi

La première phase de la 14e édition "Bénin Tôfa 2021" aura lieu ce samedi 05 décembre, à la salle Polyvalente du Centre de Promotion de l’Artisanat.

Il s’agit d’un événement qui permettra aux prêtes du Fâ d’interroger l’avenir du pays et les faits qui vont marquer l’année 2021. La consultation annuelle est organisée par l’association Bénin Tôfa et l’Association des Fagbassa et Bokonon du Bénin (AFAB) en collaboration avec l’Authentique et Universel Ordre de la Reine Mère (AUnOR).

