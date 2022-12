La construction en vue d’une usine de 5.000 tonnes de clinker par jour

Le gouvernement béninois a autorisé, ce mercredi 7 décembre 2022, en Conseil des ministres, une mission de conception et de suivi des travaux dans le cadre du projet de construction d’une usine intégrée de production de clinker et de ciment au Bénin.

Le gouvernement prévoit la construction d’une usine intégrée de production de clinker et de ciment au Bénin. Les études préparatoires du projet avaient été annoncées en Conseil des ministres le 23 février 2022.

Selon le Conseil de ce mercredi, les conclusions de l’étude commanditée ont abouti à « la nécessité de renforcer l’offre de production de ciment dans notre pays au regard de la courbe ascendante des besoins sur les années à venir ».

La nouvelle usine, informe le Conseil, aura une capacité de 5.000 tonnes de clinker par jour et 2.000.000 de tonnes de ciment par an. Le gouvernement a donc autorisé une mission relative à « la conception industrielle et le dimensionnement du projet, de même que sur l’assistance au choix des entreprises générales de construction et le contrôle des travaux ».

Akpédjé Ayosso

7 décembre 2022 par ,