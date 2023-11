La construction du Complexe de l’UNAFRICA-CPA de Cotonou se précise

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, mercredi 08 novembre 2023, la contractualisation pour une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet de rénovation de l’UNAFRICA et du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou (phase 1).

La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre du projet de rénovation de l’UNAFRICA et du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou (phase 1) consistera en un accompagnement sur l’ensemble des aspects du projet durant les phases de faisabilité, de conception, de construction et de commercialisation.

Le gouvernement a marqué son accord en Conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2023 pour la signature du contrat avec la société retenue pour la mission.

« Le projet de rénovation de l’UNAFRICA et du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou (phase 1) a été initié pour renforcer le développement équilibré et durable de cet espace. Il va ainsi s’intégrer à l’ensemble des aménagements en cours pour renforcer l’offre touristique de notre pays, porteuse de croissance économique », a indiqué le Conseil des ministres.

D’une superficie de 50.000 m², les infrastructures du projet de rénovation de l’UNAFRICA et du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou (phase 1) sont constituées de : un village artisanal avec une surface de 4.500 m² de boutiques et équipements d’accompagnement, une nouvelle Galerie des Arts (1.000 m²), le bâtiment du Hall des Sports rénové et relooké (3.000 m² ), deux bâtiments parking, une zone de sport avec des terrains de handball, volleyball, basketball et tennis, des salles d’entraînement pour les arts martiaux, etc.

M. M.

9 novembre 2023 par