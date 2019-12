La construction de plusieurs hôpitaux démarre en 2020 (Talon)

Le chef de l’Etat Patrice Talon a livré son message sur l’état de la Nation ce jeudi 27 décembre 2019 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Face aux députés de la 8ème législature, il a rappelé les diverses actions réalisées par son gouvernement au titre de l’année 2019 dans les différents secteurs, et annoncé les grands axes de son programme pour l’année 2020.

Dans le domaine de la santé, plusieurs textes ont été adoptés pour améliorer les conditions de travail, définir les normes et réguler la qualité des soins afin d’amener les praticiens hospitaliers à se faire plus disponibles au service des populations, a souligné le chef de l’Etat. Outre l’adoption de ces textes, il a rappelé les efforts consentis pour renforcer le plateau technique dans de nombreux centres de santé sur toute l’étendue du territoire national.

l’extension de l’hôpital de zone d’Allada est actée et les remises de sites ont été effectuées en vue de la construction d’un hôpital de référence à Ouidah et d’un hôpital de zone dans l’agglomération d’Adjarra/Akpro-Missérété/Adjohoun. — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) December 27, 2019

Les populations peuvent désormais avoir l’assurance d’une meilleure prise en charge dans les formations sanitaires, a assuré le chef de l’Etat. Ces formations sanitaires, Patrice Talon et son gouvernement les souhaitent de plus en plus modernes, et proches des populations et disponibles partout.

A cet effet, les travaux de construction de l’hôpital de zone de Savè qui évoluent à un rythme soutenu, et les travaux d’extension de l’hôpital de zone d’Allada déjà achevés, sont des preuves palpables de la volonté du gouvernement à améliorer le système de santé. A cela s’ajoutent les remises de sites en vue de la construction d’un hôpital de référence à Ouidah, d’un hôpital de zone dans l’agglomération d’Adjarra/Akpro-Missérété/Adjohoun, et les démarches en vue du démarrage effectif des travaux de construction du Centre hospitalier universitaire de référence d’Abomey-Calavi.

Cet hôpital moderne de 400 lits disposera selon le chef de l’Etat, de services cliniques et d’un plateau technique de haut niveau, dans la plupart des spécialités médicales et chirurgicales.

Il offrira également des commodités pour les explorations diagnostiques, avec des unités de biologie et d’imagerie, a précisé le président Talon.

