La construction de ligne Cotonou-P/Novo - Ketou -Parakou s’impose

Le Bénin est en pleine croissance économique avec des grands travaux ici et là . Sur le quinquennat 2026-2031, la réhabilitation et la reconstruction de la ligne ferroviaire Cotonou-Porto-Novo - Ketou- Parakou et Illorin devient une priorité nationale.

Le projet de ligne ferroviaire reliant la ville de Parakou (Bénin) et Ilorin au Nigéria est en passe d’être concrétisé. Mis sous boisseau depuis 2017, date à laquelle il a été envisagé, le projet est très avancé. Dans la grande discrétion, les équipes techniques du Bénin et du Nigéria ont multiplié les échanges sur la conception de cette ligne ferroviaire longue de 234 km .

À ce projet, Patrice Talon a souhaité y ajouter la ligne ferroviaire Cotonou-Ketou, puis Ketou- Parakou avec des embranchements sur le Nigeria.

Pour le quinquennat 2026-2031, le projet doit être repris et inscrit comme programme d’action du gouvernement . Dans ce cadre, il sera question d’actualiser l’ancienne ligne ferroviaire Cotonou -Porto Novo- Pobè longue de 107lm puis reconstruire la ligne Pobe -Ketou-Parakou d’une longueur de 264 km environ.

A travers la réalisation de ce projet, le Bénin pourra accroître ses échanges avec le Nigeria.

En effet, selon les statistiques, les exportations du Nigéria vers le Bénin sont évaluées à 96,2 millions de dollars en 2020. Le Bénin a exporté près de 15,9 millions de dollars de biens vers son voisin le Nigéria. Outre ce projet, il convient également de préciser que dès janvier 2026, sur financement de Banque Africaine de Développement, les travaux de construction de l’autoroute Abidjan-Lagos partiront de Bingerville, dans la banlieue-est d’Abidjan, pour se terminer au Théâtre national de Lagos.

Selon les études déjà disponibles ainsi que les besoins de financement, 144 kilomètres d’asphalte seront construits sur le territoire ivoirien, 520 km au Ghana, 90 km au Togo, 127 km au Bénin et 82 km au Nigéria. Il est également prévu la construction de 63 échangeurs.

