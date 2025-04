La construction de l’hôtel de ville de Cotonou en cours

L’Hôtel de ville de Cotonou est en construction sur l’ex-site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique non loin de l’Ambassade de France.

Cotonou sera bientôt doté d’un nouvel hôtel de ville. Ce projet est déjà en cours de mise en œuvre. Selon le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Houngbédji, les travaux de construction de l’Hôtel de ville de Cotonou ont débuté depuis des mois sur l’ex-site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique non loin de la présidence et l’INF.

Le projet de construction de l’hôtel de ville de Cotonou comprend en lot unique un bâtiment R+2 avec une toiture terrasse non accessible, des locaux annexes, clôtures, VRD et aménagements paysagers. La mise en œuvre de ce projet permettra aux agents de la marie de travailler dans de meilleures conditions.

