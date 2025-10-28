La construction de l’échangeur Vêdoko démarre

Les travaux de construction de l’échangeur Vêdoko à Cotonou ont été lancés ce mardi 28 octobre 2025. C’est en présence du représentant du ministre du cadre de vie ; du Directeur général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) ; de l’ambassadeur du Japon près le Bénin ; du préfet du Littoral et d’autres personnalités. Financée par un don japonais d’un peu plus de 15 milliards de francs CFA, la constrution de l’ouvrage permettra de fluidifier la circulation.

Le projet d’échangeur à Vêdoko prévoit la construction d’un pont de 270 mètres avec près d’un kilomètre de voies d’accès. Il inclura un système complet de drainage, de signalisation et d’éclairage.

Le chantier, lancé officiellement le mardi 28 octobre 2025, vise à fluidifier le trafic et réduire les embouteillages chroniques à ce carrefour stratégique, à la croisée des axes Abidjan–Lagos et Cotonou–Niamey.

Pour l’ambassadeur du Japon, Uezono Hideki, ce chantier illustre « la vitalité d’une coopération vieille de 65 ans » entre Tokyo et Cotonou. Le diplomate a rappelé que l’échangeur s’inscrit dans le Corridor Abidjan–Lagos, projet phare de la CEDEAO visant à faciliter la libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l’Ouest.

Les travaux seront exécutés par des entreprises japonaises et béninoises. « Il ne s’agit pas seulement de construire une infrastructure, mais aussi de partager le savoir-faire », a souligné l’ambassadeur du Japon près le Bénin.

Pour les autorités béninoises, ce chantier doit contribuer à transformer le visage urbain de la capitale économique. Le directeur adjoint du ministère du Cadre de vie, Djamal Tabé Gbian, a salué « un projet qui permettra de tourner la page des embouteillages de Vêdoko ». Outre ses effets sur la mobilité, l’échangeur devrait réduire la pollution, améliorer la sécurité routière et stimuler le commerce régional.

M. M.

