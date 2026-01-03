18 entrepôts modernes pour éviter les pertes liées aux récoltes

Dix-huit (18) entrepôts modernes de stockage de produits agricoles seront bientôt construits pour éviter les pertes liées aux récoltes. Leur réalisation s’inscrit dans le cadre du Projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (PDI-CVA).

Cinq cent quarante (540) millions de francs CFA, c’est le montant à décaisser pour la construction des entrepôts modernes destinés à sécuriser les récoles. D’une capacité estimée à 200 tonnes chacun, ces entrepôts seront implantés dans 12 communes stratégiques, considérées comme bassin de production du Bénin. Il s’agit des communes de Malanville, Banikoara, Kandi, Nikki, Tchaourou, Dassa-Zoumè, Glazoué, Savalou et Savè.

La construction de ces entrepôts s’inscrit dans la stratégie nationale de sécurisation post-récolte et de valorisation des filières riz et maïs, au cœur des politiques de sécurité alimentaire du pays.

Ces nouvelles infrastructures agricoles permettront de renforcer les capacités de stockage des zones de production en vue de la commercialisation ultérieure. Elles permettront également aux producteurs de mieux gérer le calendrier de mise en marché, de limiter les ventes précipitées à bas prix après récolte et d’améliorer la qualité marchande des céréales.

