La construction d’une piscine olympique annoncée au Stade GMK de Cotonou

Ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé une mission de maîtrise d’œuvre de conception dans le cadre du projet de construction d’une piscine olympique au stade de l’Amitié Général Mathieu KEREKOU (GMK) de Cotonou.

Ladite mission selon le communiqué du gouvernement, permettra de disposer d’attendus indispensables à sa bonne exécution et parvenir à l’objectif d’aguerrir nos athlètes aux compétitions de haut niveau.

Le projet de construction de la piscine olympique au stade GMK s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’infrastructures sportives aux normes internationales, pour favoriser la pratique de la natation par les jeunes athlètes qui en font leur discipline sportive de prédilection.

F. A. A.

4 mars 2026 par ,