La consolidation des acquis de la fondation au cœur des échanges

La Directrice de la coopération financière allemande (KFW-Bénin) Madame Stephanie Kürsten-Camara et le premier secrétaire de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin M. Félix Kress ont rendu, mardi 5 septembre 2023, une visite de courtoisie au Président du Conseil d’administration (Pca) de la Fondation des savanes Ouest-africaines (Fsoa), M. Servais Adjovi. La rencontre s’est déroulée au siège de la fondation à Cotonou.

L’objet de cette visite était pour la délégation conduite par Madame Stephanie Kürsten-Camara, Directrice de la banque de développement allemande KfW de prendre contact avec l’équipe dirigeante de la Fondation des savanes Ouest-africaines (Fsoa) et également de s’informer du fonctionnement de la fondation pour une meilleure collaboration aux fins de la consolidation des acquis.

Une rencontre fort simple au cours de laquelle le Directeur exécutif de la Fsoa, M. Alfred Koffi Allogninouwa, a présenté une communication intitulée « Les acquis de la fondation et de l’évolution de son fonds de dotation ».

Cette présentation a permis à ces partenaires de la Fsoa de mieux comprendre le chemin parcouru par la fondation depuis sa création à ce jour, les résultats obtenus, ses défis et les perspectives pour plus d’impacts sur le terrain. « On a rien caché, on a tout mis sur la table afin de permettre à la Directrice qui visite pour la première fois notre organisation d’avoir tous les éléments de façon à être notre porte-voix auprès des instances non seulement de la KfW mais de la coopération allemande en général », a déclaré le Pca Servais Adjovi à la suite de la présentation.

Au cours de la séance, les échanges ont été interactifs. Entre autres préoccupations abordées : la prise en charge des besoins des populations riveraines des parcs, la poursuite de la marche vers la régionalisation, l’opérationnalisation de tous les guichets, les questions sécuritaires et mouvements politiques dans la zone d’intervention de la Fsoa à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger.

Un accent particulier a été mis sur le cas du Niger où conformément aux conventions de financement signées avec les Partenaires, les décaissements de fonds et activités sont bloqués du fait de l’instabilité politique.

Admirative, Madame Stephanie Kürsten-Camara n’a pas manqué de féliciter le Pca et son équipe pour les progrès réalisés par la Fsoa sur tous les plans. Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’œuvrer pour la consolidation de ces acquis malgré la persistance de certains défis.

Annoncé pour faire partie de la délégation, le Directeur de la Giz n’a pu faire le déplacement.

La Fondation des savanes Ouest-africaines (Fsoa) est un fonds fiduciaire pour l’environnement, qui permet, par son financement régulier et pérenne, de sécuriser le fonctionnement et la gestion efficace des RBT du Complexe W-Arly-Pendjari (WAP), et de promouvoir une coopération exemplaire avec les communautés dans les zones périphériques de transition. Elle totalise déjà 10 ans d’activités au service du financement des aires protégées du Bénin, du Burkina Faso et du Niger W Arly Pendjari WAP.

JM.

6 septembre 2023 par