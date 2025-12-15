La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification des faits

Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme le célèbre chroniqueur « Frère Hounvi » est tombé ce lundi 15 décembre 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le juge de la Chambre des appels a donné raison au ministère public qui ne conteste pas la peine de prison mais la requalification des infractions faite par le premier juge.

Le prévenu est désormais fixé sur le sort de son procès en appel. Ce lundi 15 décembre 2025, la chambre des appels de la CRIET a annulé le jugement rendu sur la requalification des faits faite par le premier juge puis l’a condamné à 24 mois ferme et à 2000.000 FCFA d’amende.

En rendant son verdict ce lundi 15 décembre 2025, la chambre des appels a annulé la requalification des infractions faite par la chambre de jugement telles que : « injure avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles ». Le juge des appels de la CRIET a désormais retenu que Steve Amoussou est coupable des infractions de « harcèlement par le biais d’une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles, et d’incitations à la rébellion » qui ont été retenues par le parquet spécial de la CRIET. Ses avocats disposent de trois jours pour pourvoi en cassation, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Lors du verdict prononcé le lundi 2 juin 2025, la chambre correctionnelle de la CRIET a requalifié les faits de « harcèlement par le biais d’une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles, et d’incitations à la rébellion » en « injure avec motivation politique, initiation et diffusion de fausses nouvelles ».

Pour le ministère public lors de l’audience en appel du lundi 1er décembre 2025, le justiciable Steve Amoussou alias Frère Hounvi est bien coupable des faits de harcèlement par le biais d’une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles, et d’incitations à la rébellion. Le parquet spécial n’était pas d’accord avec la requalification faite par la chambre correctionnelle mais ne conteste pas la peine de prison infligée à Steve Amoussou par le premier juge.

Steve Amoussou est en détention depuis août 2024, quelques jours après son arrestation au Togo, où il aurait été enlevé. Il est alors soupçonné d’être derrière le compte anonyme "Frère Hounvi", qui distille depuis des années des critiques acerbes envers le pouvoir du président Patrice Talon.

Lors du procès devant la chambre de jugement, Steve Amoussou a toujours nié être le fameux "Frère Hounvi", malgré les éléments à charge présentés par l’accusation. Ses avocats avaient également dénoncé les "conditions inhumaines" de son arrestation, estimant que son procès n’aurait jamais dû avoir lieu.

Source : https://libre-express.bj/justice/4285/affaire-frere-hounvi-la-chambre-des-appels-de-la-criet-annule-le-jugement-sur-la-requalification-des-faits-et-confirme-sa-condamnation-a-2-ans-de-prison

15 décembre 2025 par