La composition du nouveau gouvernement de Patrice Talon

Trois départs et le rattachement de deux ministères au sein du gouvernement du président Patrice Talon ce lundi 17 avril 2023.

1-Ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale : Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat

2-Ministère de l’Economie et des Finances : Romuald Wadagni, ministre d’Etat

4-Ministre des Affaires étrangères : Aurelien Agbénonci

5-Ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique : Alassane Séidou

6-Ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable : José Tonato

7-Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pêche : Gaston Dossouhoui

8-Ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale : Raphaël Akotègnon

9-Ministre du Travail et de la fonction publique : Adidjatou Mathys

10-Ministre des Affaires sociales et de la microfinance : Véronique Tognifodé

11- Ministre de la santé : Benjamin Hounkpatin

12-Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Eleonore Yayi Epouse Ladekan

13-Ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle : Kouaro Yves Chabi

14-Ministre des Enseignements maternel et primaire : Salimane Karimou

15-Ministre du Tourisme, de la culture et des Arts : Jean-Michel Abimbola

16-Ministre du numérique et de la digitalisation : Aurelie Adam Soulé Epouse Zoumarou

17-Ministre de l’Industrie et du commerce : Shadiya Alimatou Assouman

18-Ministre de l’Energie, de l’Eau et des mines : Samou Séidou Adambi

19-Ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi : Modeste Kérékou

20-Ministre des Sports : Oswald Homeky

21-Ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale : Fortunet Alain Nouatin

22-Secrétaire d’Etat à l’Energie : Edouard Dahomey

17 avril 2023 par