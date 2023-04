La compétition démarre ce samedi 29 Avril

Après la CAN U20, l’Afrique s’apprête à vibrer au rythme de la CAN U17. Le tournoi démarre le 29 avril prochain pour fermer ses portes le 19 mai.

Qui pour succéder au Cameroun ? Elles sont 12 équipes en lice pour aller chercher le trophée de cette CAN U17 en Algérie.

Les candidats en lice sont regroupés en trois groupes de quatre équipes.

Découvrez le calendrier complet de la CAN U17 2023 :

Phase de groupes

Samedi 29 avril 2023

20h, Algérie-Somalie (Groupe A), Alger

Dimanche 30 avril :

14h, Sénégal-Congo (Groupe A), Alger

17h, Nigeria-Zambie (Groupe B), Constantine

20h, Maroc-Afrique du Sud (Groupe B), Constantine

Lundi 1er mai :

17h, Cameroun-Soudan du Sud (Groupe C), Annaba

20h, Mali-Burkina Faso (Groupe C), Annaba

Mardi 2 mai :

17h, Algérie-Sénégal (Groupe A), Alger

20h, Congo-Somalie (Groupe A), Alger

Mercredi 3 mai :

17h, Nigeria-Maroc (Groupe B), Constantine

20h, Afrique du Sud-Zambie (Groupe B), Constantine

Jeudi 4 mai :

17h, Cameroun-Mali (Groupe C), Annaba

20h, Burkina Faso-Soudan du Sud (Groupe C), Annaba

Vendredi 5 mai :

20h, Somalie-Sénégal (Groupe A), Constantine

20h, Congo-Algérie (Groupe A), Alger

Samedi 6 mai :

20h, Zambie-Maroc (Groupe B), Alger

20h, Afrique du Sud-Nigeria (Groupe B), Constantine

Dimanche 7 mai :

20h, Soudan du Sud-Mali (Groupe C), Constantine

20h, Burkina Faso-Cameroun (Groupe C), Annaba

Quarts de finale

Quart de finale 1 (1er groupe A – 3e groupe B ou C) : 10 mai à 17h, Alger

Quart de finale 2 (1er groupe B – 2e groupe A) : 10 mai à 20h, Constantine

Quart de finale 3 (1er groupe C – 3e groupe A ou B) : 11 mai à 17h, Annaba

Quart de finale 4 (2e groupe B-2e groupe C) : 11 mai à 20h, Alger

Demi-finales

Demi-finale 1 (Q1-Q4) : 14 mai à 17h, Annaba

Demi-finale 2 (Q2-Q3) : 14 mai à 20h, Constantine

Match pour la 3e place

Le 18 mai à 20h, Annaba

Finale

Le 19 mai à 20h, Alger

25 avril 2023 par ,