La commune lacustre Sô-Ava reste fidèle à l’UP-R

Dans la commune lacustre de So-Ava, l’UP-R maintient sa position de leader à l’issue des élections communales du 11 janvier dernier.

À Ganvié ; Ganvié 2 et Houédo-Aguekon, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) obtient 3 sièges dans chacun de ces arrondissements de la commune de Sô-Ava dans le département de l’Atlantique, selon les résultats définitifs des élections communales 2026.

Le BR doit se contenter d’un seul siège à Ganvié 1 et 2 et deux autres à Houédo-Aguekon.

L’UP-R rafle les 2 sièges de Ahomey-Lokpo et le BR le seul siège de Dékanmey.

À Vekky, l’écart se creuse encore avec 4 sièges pour l’UP-R contre 2 pour le BR.

Au total, l’UP-R s’en sort avec 16 sièges contre 9 pour le BR dans la commune lacustre de Sô-Ava.

M. M.

28 janvier 2026 par