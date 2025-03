La communauté musulmane pleure un autre imam

Deuil au sein de la communauté musulmane de Nikki dans le département du Borgou en ce mois de Ramadan !

Abdoul Karim Sylla, l’Imam Djamiou de la mosquée centrale de Nikki a tiré sa révérence ce dimanche 23 mars 2025, à l’âge de 120 ans.

Le décès fait suite à une longue maladie.

Abdoul Karim Sylla a traversé une existence profondément marquée par la foi et l’effort. Après avoir séjourné au Ghana, où il pratiquait le métier d’orfèvre tout en approfondissant ses études en sciences islamiques, il est retourné à Nikki. Là, il s’est lancé dans le commerce des friperies et dans l’agriculture. Sa dévotion religieuse et son implication active dans la vie communautaire lui ont valu d’être nommé Imam Djamiou de Nikki en 1985 par l’Empereur Séro Tassou, suite au décès de l’imam Gangamou.

Ce décès fait suite à celui de l’imam de la mosquée centrale Porto-Novo.

M. M.

23 mars 2025 par ,