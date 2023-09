Après le séisme violent survenu au Maroc le 8 septembre dernier, on a les nouvelles des ressortissants du Bénin vivant au Royaume chérifien.

« La communauté béninoise au Maroc se porte bien. Nous ne déplorons aucune victime parmi nous jusqu’à ce jour », a indiqué, mardi 12 septembre 2023, Jemmifer Kouassi, présidente des Béninois vivant au Maroc à la suite du séisme violent survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 au Maroc.

Les Béninois se trouvant à Casablanca ou Rabat ou à Marrakech, les villes les plus touchées par le séisme se portent bien. « Les autres villes qui ont été sérieusement touchées, on n’a pas de ressortissants. Parce qu’ici même à Rabat, nous avons ressenti de petites secousses mais rien de très grave. En plus d’avoir contacté les responsables des différentes villes concernées, nous avons lancé dans les différents groupes de la communauté, un formulaire Google pour prendre des nouvelles auprès des membres sur le territoire du royaume du Maroc (...), tous sont donc hors de danger », a expliqué la présidente des ressortissants du Bénin vivant au Maroc.

Selon Jemmifer Kouassi, 1500 ressortissants béninois vivent sur le territoire du Royaume chérifien.

Le bilan du séisme meurtrier qui a secoué le Royaume du Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 a fait plusieurs milliers de morts et de blessés.

Les secouristes sont à pied d’œuvre pour retrouver et apporter assistance à d’éventuels survivants.

M. M.

12 septembre 2023 par ,