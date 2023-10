La communauté LGBTQIA+ en fête ce samedi à Cotonou

La communauté LGBTQIA + organise ce samedi 14 octobre 2023 dans une grande salle de fête à Cotonou, la 2e édition de Cotonou Gay Pride. En respect du droit des minorités et par crainte de représailles, votre journal refuse de dévoiler le lieu de cette grande célébration de la communauté.

Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite ce samedi 14 octobre 2023, la 2e édition de la Pride de Cotonou. Un évènement majeur de la communauté LGBT qui regroupe,lesbiennes, homosexules, bisexuels, transgenres et divers. Les communautés des pays voisins sont également conviés à cette manifestation. Au programme, élection Miss Gay et diverses exhibitions.

Le Bénin compte depuis quelques années, des organisations de LGTQ++ alors que les dispositions légales, le Code des personnes et de la famille notamment, ne reconnaissent pas encore les unions de cette nature.

F. A. A.

« En raison de la protection du droit des minorités nous refusons de donner le lieu et le non de la salle, afin d’éviter des représailles »

13 octobre 2023 par