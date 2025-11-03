La commission des lois adopte la proposition de loi portant revision de la Constitution

La Commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté, lundi 8 novembre 2025, à l’unanimité des membres présents, la prise en compte de la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin.

La proposition de loi portant révision de la Constitution vient d’être prise en compte par la Commission des lois de l’Assemblée nationale. Elle a été adoptée, à l’unanimité des membres présents. Les députés de l’Assemblée nationale seront donc appelés à voter pour ou contre cette loi.

Introduite le 31 octobre dernier par le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), la modification constitutionnelle demandée vise l’institutionnalisation d’un Sénat afin de renforcer le pouvoir législatif. Selon les motifs exposés, cette nouvelle chambre aurait pour mission de garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis de développement de la Nation, de veiller à la défense du territoire et à la sécurité publique. Elle participerait également à la stabilité politique, à la continuité de l’État et à l’animation d’un débat politique constructif.

Le Sénat, tel qu’envisagé, devra en outre promouvoir des mœurs politiques conformes aux intérêts supérieurs de la Nation, à l’unité, à la cohésion nationale et au développement durable. Il aura aussi pour rôle de renforcer les libertés publiques, d’améliorer la qualité de la gestion des biens publics, et de favoriser la concorde nationale pour un développement humain équilibré.

L’adoption de cette proposition par la Commission des lois marque une étape clé dans le processus de révision constitutionnelle. Si elle est validée en plénière, elle ouvrirait la voie à une évolution institutionnelle majeure pour le Bénin, qui s’apprête ainsi à doter son système politique d’une seconde chambre.

A.A.A

3 novembre 2025 par ,