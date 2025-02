La commission de l’UEMOA décline sa vision et son plan stratégique

Le Commissaire Paul Koffi KOFFI en charge du Département du Développement de l’entreprise, des mines, de l’Energie et de l’Economie numérique de l’Uemoa, a présidé ce lundi 24 février à l’hôtel Azalai de Cotonou, l’ouverture des ateliers nationaux de vulgarisation de la vision prospective 2040 de l’union et du plan stratégique de la commission impact 2030. C’était en présence des membres de la délégation de la Commission de l’Uemoa, les directeurs généraux chargés de la planification nationale et sectorielle, les représentants du secteur privé et de la société civile.

Après le Burkina-Faso, c’est autour du Bénin d’abriter les ateliers nationaux de vulgarisation de la vision prospective 2040 de l’union et du plan stratégique de la commission impact 2030.

L’objectif de cet atelier qui se tient sur deux jours permettra à l’ensemble des participants, de s’approprier les orientations stratégiques contenues dans les deux documents pour faciliter et accompagner la commission de l’Uemoa dans sa mise œuvre réussie.

« Cet atelier constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre des grandes orientations définies pour l’avenir de l’Union économique et monétaire ouest africaine dont la réalisation permettra d’adresser les défis auxquels fait face actuellement notre Union », a fait savoir le Conseiller technique du ministre de l’économie et des finances Habib Tidjani, représentant le ministre. Il a invité les participants à prendre part activement à ces échanges, de poser les bonnes questions et apporter leur contribution pour enrichir cette démarche collective et a précisé que : « L’avenir de l’Uemoa repose sur notre capacité à construire une Union forte, résiliente et prospère, en tenant compte des défis et opportunités qui se présentent à nous ».

Dans son discours d’ouverture, Le Commissaire Paul Koffi KOFFI en charge du Département du Développement de l’entreprise, des mines, de l’Energie et de l’Economie numérique a rappelé que « Les documents de stratégie qui font l’objet de cet atelier de deux jours, ont été élaborés dans une démarche participative et inclusive avec des missions circulaires dans chaque Etat membre qui ont permis de collecter des donnée pour poser un bon diagnostic et définir des orientations stratégiques ».

Pour ce qui concerne la Vision prospective 2040 de l’Uemoa, Le Commissaire Paul Koffi KOFFI a lancé un appel aux Etats membres de veiller à l’alignement des plans nationaux de développement à cette vision de l’union. « S’agissant de du plan stratégique, Impact 2030, la commission veillera à impliquer l’ensemble des acteurs clés de l’administration publique, du secteur privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvres des actions. », a –t-il ajouté avant de lancer les travaux.

A noter que le Bénin marque la deuxième étape des ateliers nationaux de vulgarisation de la Vision 2040 de l’UEMOA et du plan stratégique, IMPACT 2030 de la Commission. Des rencontres sont également prévues dans les autres Etats membres jusqu’au 21 mars 2025.

