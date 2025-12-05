vendredi, 5 décembre 2025 -

Campagne agricole 2025-2026

La commercialisation du soja grain lancée au Bénin




La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 décembre 2025 au Bénin et prendra fin le mercredi 30 septembre 2026, selon un communiqué conjoint du Ministère du commerce et du Ministère de l’agriculture.

Pour la campagne 2025-2026, les contrats d’achat et de vente du soja entre acteurs sont libres. Le prix au producteur est celui du marché.

La Ministre de l’industrie et du commerce et le Ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche rappellent à l’ensemble des acteurs de la filière soja et aux populations que la campagne de commercilisation se déroulera du vendredi 05 décembre 2025 au mercredi 30 septembre 2026. Tout en souhaitant une « fructueuse campagne » aux acteurs, Alimatou Shadiya Assouman et Gaston Cossi Dossouhoui les exhortent au « respect strict des conditions de déroulement de la campagne et des textes régissant la filière ».
5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




