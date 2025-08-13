mercredi, 13 août 2025 -

Campagne 2025-2026

La commercialisation des amandes de karité démarre ce mercredi




Le gouvernement béninois a fixé les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2025-2026 des amandes de karité. C’est à travers un communiqué conjoint de la Ministre de l’Industrie et du Commerce et de la ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

La campagne de commercialisation 2025-2026 des amandes de karité débute ce mercredi 13 août 2025. Il prendra fin dimanche 31 mai 2026. Cette décision fait suite à la concertation des acteurs de la filière sur les propositions des conditions de déroulement de la campagne.

La redevance à l’exportation de noix brute de Karité est fixée à 165 FCFA par kilogramme. Les deux ministres ont insisté sur le respect strict des conditions fixées et des textes régissant la filière. Souhaitant « une fructueuse campagne à l’ensemble des acteurs, le gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir une filière karité compétitive, organisée et bénéfique pour l’économie nationale.

A.A.A

13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




