mardi, 14 octobre 2025 -

Carnet noir

La comédienne « mémé propriétaire » décédée




L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « Mémé Propriétaire » ou encore « mémé Djabi », est décédée dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025 à Tori-Bossito.

L’annonce de son décès a été faite par l’humoriste Biscotino 90 cerveaux, un proche de la défunte. Il précise que c’est à 4 h du matin que la comédienne béninoise est passée de vie à trépas.
Justine Antoinette Bada souffrait de plusieurs maux dont l’hypertension artérielle, selon ses proches. Il y a quelques mois, une cotisation avait été lancée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour lui venir en aide.
Ancienne actrice bien connue du public béninois, elle s’est faite remarquer sur les podiums avant de participer à plusieurs projets cinématographiques. Elle a surtout marqué les esprits avec le film du comédien Caïman, dans lequel elle incarnait une propriétaire exigeant à ses locataires de payer avant d’aller aux toilettes.

Marina HOUENOU (Stag)

14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
Lire la suite

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Lire la suite

Un menuisier condamné pour viol sur mineure


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (…)
Lire la suite

Le procès de Constantin Amoussou reporté au 23 octobre


3 octobre 2025 par Marina Houénou
Le procès de Constantin Amoussou est renvoyé au 23 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par (…)
Lire la suite

Un fugitif béninois arrêté au Nigéria


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement (…)
Lire la suite

Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un robot de déminage


27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être (…)
Lire la suite

Un militaire et un policier poursuivis pour désertion


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
Lire la suite

20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Le gouvernement autorise le recrutement de 715 policiers


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus (…)
Lire la suite

Un réparateur de téléphones écope 18 mois de prison


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Un technicien en téléphonie mobile a été condamné, vendredi 12 (…)
Lire la suite

Un conducteur de tricycle condamné à 3 mois de prison pour outrage à la (…)


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

18 personnes arrêtées pour avoir fait leurs besoins en pleine rue


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Dix-huit (18) personnes ont été interpellées, ce jeudi 11 septembre (…)
Lire la suite




