L’artiste comédienne Justine Antoinette Bada, alias « Mémé Dédié » ou « Mémé Propriétaire » ou encore « mémé Djabi », est décédée dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2025 à Tori-Bossito.



L’annonce de son décès a été faite par l’humoriste Biscotino 90 cerveaux, un proche de la défunte. Il précise que c’est à 4 h du matin que la comédienne béninoise est passée de vie à trépas.

Justine Antoinette Bada souffrait de plusieurs maux dont l’hypertension artérielle, selon ses proches. Il y a quelques mois, une cotisation avait été lancée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour lui venir en aide.

Ancienne actrice bien connue du public béninois, elle s’est faite remarquer sur les podiums avant de participer à plusieurs projets cinématographiques. Elle a surtout marqué les esprits avec le film du comédien Caïman, dans lequel elle incarnait une propriétaire exigeant à ses locataires de payer avant d’aller aux toilettes.

Marina HOUENOU (Stag)

