vendredi, 23 janvier 2026

CRIET

La comédienne Aurélie libérée sous caution




La comédienne Aurélie Guézo, poursuivie dans une affaire de cybercriminalité à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), est désormais libre de ses mouvements. Elle a été libérée sous caution au terme d’une audience ce jeudi 22 janvier 2026.

Une deuxième audience s’est ouverte ce jeudi 22 janvier 2026, dans le dossier relatif à l’achet de carte sim dans lequel la comédienne Aurélie Guézo est poursuivie. Au procès ce jour, le juge rappelle que la prévenue en dehors d’avoir acheté une carte sim à un homme en détention, des données à caractère cybercriminel ont été retrouvées dans son téléphone.
A la barre, elle explique que c’est son neveu qui utilise également son téléphone portable pour écrire des messages ; et qu’elle ne savait pas écrire en français. « Tout ce que je sais, ce sont des messages audios sur WhatsApp », a-t-elle déclaré.
Au sujet d’une carte sim achetée à un détenu, la prévenue déclare ignorer si l’intéressé l’a utilisée à des fins d’escroquerie. La carte sim incriminée, a-t-elle souligné, est déjà fait désactivée.
La défense, se basant sur la garantie de représentativité de la prévenue, le défaut de défaut d’éléments intentionnels sur la commission de l’infraction, a plaidé pour une remise en liberté provisoire de sa cliente. L’avocat a évoqué notamment le défaut de transfert d’argent via la carte sim incriminée, le défaut de conversation entre la prévenue et l’utilisateur de la carte sim, et plusieurs autres éléments.
Le ministère public, dans ses réquisitions demande à la Cour d’accorder la liberté provisoire à l’accusée contre le paiement d’une caution de 500 000 francs CFA.
Le juge, dans son verdict accède à la demande de remise en liberté provisoire contre une caution de 1 million de francs CFA. Le dossier est renvoyé au 26 mars 2026, pour continuation.

F. A. A.

22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




