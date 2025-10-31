vendredi, 31 octobre 2025 -

Justice

La comédienne Aurélie de la compagnie Sèmako Wobaho en prison




L’artiste comédienne, Aurélie Guézo, de la compagnie Sèmako Wobaho du célèbre comédien Pipi Wobaho n’est plus libre de ses mouvements. Elle a été placée sous mandat de dépôt après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce jeudi 30 octobre 2025.

Une affaire d’escroquerie en ligne éclabouse Aurélie Guézo, artiste comédienne et membre de la compagnie Sèmako Wobaho. Au terme d’une audition, jeudi 30 octobre 2025, à la CRIET, elle a été placée sous mandat de dépôt.
La prévenue selon informations, a acquis une carte sim pour l’un de ses amis qui l’aurait utilisé pour commettre des actes d’escroquerie en ligne.
La procédure judiciaire suit son cours.

F. A. A.

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




