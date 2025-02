La clinique PROCREA partage ses expériences avec les professionnels de santé

A la faveur d’un atelier animé dans la soirée de ce lundi 24 février 2025 à l’hôtel Novotel de Cotonou, les responsables de la clinique PROCREA, leader en Assistance médicale à la procréation (AMP) en Côte d’Ivoire, ont partagé leurs expériences avec des professionnels de santé.

« Prise en charge du couple infertile : Quand référer ? Point de vue du clinicien et du biologiste », c’est la thématique développée lundi 24 février 2025 lors d’un atelier animé par Nogodoussou GBOGBE, coordonnatrice médicale de l’Assistance médicale à la procréation de la clinique PROCREA, et Titilola LADIKPO, gynécologue obstétricienne.

L’évènement selon Nogodoussou GBOGBE, marque une « étape importante » dans la promotion de l’excellence en matière de soins de la femme, de la mère et de l’enfant, ainsi que dans le domaine de l’Assistance médicale à la procréation. Il s’inscrit dans une démarche de partage d’expériences, d’expertises, et de savoir-faire de la clinique, a-t-elle signifié exprimant la volonté de créer « un espace d’échanges privilégiés » où des professionnels de santé, des experts, et des partenaires se rencontrent, partagent leurs expériences et explorent de nouvelles voies de collaboration.

L’atelier, dira la coordonnatrice médicale, est également une occasion pour exposer aux participants, les projets de développement de la clinique PROCREA, son ambition de renforcer la collaboration Sud-Sud, et de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients.

L’infertilité, un problème majeur dans les couples

L’infertilité selon Titilola LADIKPO, est « un problème majeur » qui représente plus de 50% des consultations gynécologiques. La gynécologue obstétricienne explique ce dysfonctionnement du système reproducteur masculin ou féminin par le contexte, les habitudes de vie, et l’environnement. « C’est un sujet vraiment important qu’on doit connaître, en parler, et sensibiliser les couples pour que, dès qu’il y a problème, qu’ils puissent se diriger vers les personnes référents, des personnes compétentes pour une prise en charge optimale », a-t-elle conseillé.

A l’en croire, les causes chez la femme sont liées aux troubles de l’ovulation ; à l’insuffisance ovarienne ; à l’endométriose ; aux anomalies tubaires et utérines ; aux facteurs métaboliques et hormonaux ; et aux facteurs liés au mode de vie et à l’environnement. Chez l’homme, elles reposent sur des troubles de la spermatogenèse ; des anomalies anatomiques ; des déséquilibres hormonaux ; et des facteurs liés au mode de vie et à l’environnement.

Point de vue du clinicien

Chez le clinicien, la ‘’porte d’entrée’’ pour une prise en charge selon Titilola LADIKPO, consiste à consulter un gynécologue, un biologiste de la reproduction, et un urologue afin d’évaluer l’infertilité, d’examiner les antécédents médicaux, faire l’examen physique, et procéder enfin, les tests de diagnostic (bilan hormonal, hystérosalpingographie, etc.). Après cela, interviennent les examens d’exploration et les examens biologiques d’exploration chez la femme, ainsi que les examens biologiques d’exploration chez l’homme.

Du point de vue du clinicien, l’âge maternel souligne-t-elle, est « un facteur très à prendre en compte », et favorable pour le jeune couple âgé de moins de 35 ans. Au-delà, explique la gynécologue, la capacité reproductive de la femme diminue (10-15%). « Cette capacité tombe en dessous de 10% à partir de 40 ans », a-t-elle précisé exhortant à ne perdre le temps dans la prise en charge, à réduire l’errance médicale des patientes, et les explorations fonctionnelles entreprises après 6 mois. Dans tous les cas, il faudra tenir compte de la durée d’infertilité, du poids, des facteurs liés au mode de vie et à l’environnement etc, a-t-elle ajouté.

Point de vue du biologiste

Dans le cadre d’une Assistance médicale à la procréation, le biologiste selon Dr LADIKPO, se focalise sur une analyse du sperme. Evoquant les résultats d’une analyse du profil spermatique de l’homme infertile à la clinique PROCREA, elle informe que sur 436 patients venus dans le cadre d’un bilan d’infertilité, 50% au moins ont des anomalies de spermogramme, dues à la mobilité des spermatozoïdes.

A propos de la clinique PROCREA

En place depuis décembre 2008, la clinique PROCREA est le premier centre médico-chirurgical en Côte d’ivoire spécialisé dans la prise en charge de la femme, de la mère et de l’enfant. Elle a su gagner la confiance de ses patients grâce l’expérience acquise ces 15 dernières années, avec des améliorations continues et des veilles stratégiques lui permettant de toujours se challenger. La clinique s’est agrandie et s’est modernisée en intégrant progressivement des techniques de plus en plus innovantes. Elle a mis à la disposition des patients des techniques de pointe et des services de qualité, dispensés par un personnel qualifié et reconnu.

L’expertise AMP de la clinique PROCREA repose sur une approche FIV – ICSI & Insémination artificielle ; la congélation de gamètes (ovocytes, SPZ , embryons) ; et la spermiologie : spermogramme & examens spécialisés.

En 2025, elle a procédé au lancement du Diagnostic préimplantatoire (DPI) pour dépister les anomalies chromosomiques et les maladies monogéniques avant le transfert embryonnaire ; améliorer la sélection embryonnaire, réduisant ainsi le risque de fausses couches et de naissances d’enfants atteints de maladies génétiques, afin d’offrir aux couples porteurs de risques génétiques connus, la possibilité d’avoir des enfants sains. C’est une clinique qui dispose d’un plateau technique de pointe avec un centre de référence en endoscopie de la fertilité ; un bloc opératoire de pointe ; des unités de soins intensifs pour adultes et nouveau-nés ; et d’un laboratoire d’analyse médicale et laboratoire d’embryologie de pointe.

F. A. A.

27 février 2025 par