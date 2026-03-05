Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le décret portant classement du bien culturel dénommé « Cité lacustre de Ganvié » au patrimoine culturel national.

La cité lacustre de Ganvié classée au patrimoine culturel national. La décision a été prise ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres. Cette cité selon le communiqué du gouvernement, subit actuellement des transformations rapides en raison de la pression démographique, de l’évolution des modes de vie, des dynamiques économiques ainsi que des menaces environnementales, notamment la pollution du lac, la dégradation des écosystèmes et les effets du changement climatique. D’où l’urgence d’en assurer une protection efficace afin de conserver sa valeur historique, culturelle et écologique exceptionnelle. Ce qui a motivé son classement au patrimoine culturel national.

F. A. A.

5 mars 2026 par ,