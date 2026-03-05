jeudi, 5 mars 2026 -

1467 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Commune de Sô-Ava

La cité lacustre de Ganvié classée au patrimoine culturel national




Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le décret portant classement du bien culturel dénommé « Cité lacustre de Ganvié » au patrimoine culturel national.

La cité lacustre de Ganvié classée au patrimoine culturel national. La décision a été prise ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres. Cette cité selon le communiqué du gouvernement, subit actuellement des transformations rapides en raison de la pression démographique, de l’évolution des modes de vie, des dynamiques économiques ainsi que des menaces environnementales, notamment la pollution du lac, la dégradation des écosystèmes et les effets du changement climatique. D’où l’urgence d’en assurer une protection efficace afin de conserver sa valeur historique, culturelle et écologique exceptionnelle. Ce qui a motivé son classement au patrimoine culturel national.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un décret fixe désormais le statut de l’artiste béninois


4 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 4 mars 2026 en Conseil des (…)
Lire la suite

Près de 50 activités intellectuelles à l’actif du FInAB 2026


2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), (…)
Lire la suite

T Gang et Fo Logozo en concert ce samedi à Family Beach


28 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les artistes T Gang et Fo Logozo offrent un géant concert au public de (…)
Lire la suite

L’entrée au FInAB est gratuite ce mardi 24 février


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Festival international des arts du Bénin (FInAB), grand évènement (…)
Lire la suite

Le FInAB, carrefour des Afro-descendants du monde


24 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Né de la volonté du Président directeur général (PDG) du Groupe Empire, (…)
Lire la suite

Le Grand défilé de Mode du FInAB Fashion Week a lieu ce dimanche


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le FInAB Fashion Week, programme officiel de mode à la 4e édition du (…)
Lire la suite

Des résultats tangibles sous le leadership de Jean-Michel Abimbola


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le secteur de la culture et des arts, dirigé par le ministre Babalola (…)
Lire la suite

Une Masterclass gratuite de mode en programme ce jeudi


19 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du volet formation du Festival international des arts du (…)
Lire la suite

Appel à candidatures pour représenter le Bénin en Arménie


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin lance un appel à candidatures à l’endroit des artistes et (…)
Lire la suite

La Fiest’Art et Culture réinvente la Saint-Valentin pour les jeunes


17 février 2026 par Marc Mensah
Samedi 14 février 2026, les jeunes ont investi le site de Cotonou de la (…)
Lire la suite

Le Guépard des fourneaux Delphin Agbetogan débute son défi culinaire


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Une autre aventure vers Guinness World Records a débuté, ce lundi 16 (…)
Lire la suite

Un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la retraite jugé (…)


16 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un ex-commandant des Forces spéciales françaises à la (…)
Lire la suite

Poursuivi par Armand Gansè, il risque 12 mois de prison


10 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, le parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Deux Africains dans le top 5 : les principaux transferts de janvier


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le mercato hivernal est officiellement clos. Ces dernières semaines, de (…)
Lire la suite

Beaufort Lager annonce un partenariat d’exception avec Fally Ipupa


9 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Une alliance iconique placée sous le signe de la modernité, du prestige (…)
Lire la suite

Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)


1er février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition (…)
Lire la suite

TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Lire la suite

Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires