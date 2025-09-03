samedi, 6 septembre 2025 -

Agglomération du Grand-Nokoué

La circulation restreinte au poids lourds dès 2026




La circulation des véhicules lourds de transport de marchandises dans l’agglomération du Grand Nokoué sera réglementée à partir de 2026 au Bénin. Le décret annoncé, mercredi 03 septembre 2025, vise à réduire les nuisances, la pollution et les risques d’accidents.

Selon le Conseil des ministres, « la circulation des gros porteurs constitue une source de désagréments pour le voisinage immédiat », avec des nuisances sonores, de la pollution atmosphérique et des perturbations de mobilité. Il y déploré également « les stationnements anarchiques, la destruction des feux tricolores et la dégradation de la chaussée » causée par les camions en panne.

Face au coût élevé des réparations routières et au programme de modernisation en cours, l’Exécutif juge « impératif de mettre en place un système d’exploitation et de gestion efficace des services de transport routier ».
Le décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026, prévoit un moratoire de trois mois pour permettre aux acteurs concernés de s’y conformer.

Les villes du Grand Nokoué sont les communes de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji et Ouidah.
M. M.

