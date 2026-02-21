samedi, 21 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Marathon « Be the Best » 2026

La circulation perturbée ce dimanche sur certains axes de Cotonou




La circulation sera perturbée sur certains axes à Cotonou ce dimanche 22 février 2026, de 6 heures à 13 heures, dans le cadre de la 5ᵉ édition du marathon « Be the Best ». L’annonce a été faite à travers un communiqué du maire de Cotonou Luc Gnacadja.

Le passage sur plusieurs grands axes de la ville connaîtra des restrictions temporaires, ce dimanche, afin de permettre le bon déroulement du marathon Be the Best 2026. Les tronçons concernés sont notamment : la place de l’Amazone, le jardin de Mathieu, le marché Ganhi, le carrefour 3ᵉ pont, le carrefour La Roche, le carrefour SOBEBRA, le carrefour Ciné Concorde, la nouvelle voie vers Porto-Novo, le CEG Yagbé, le carrefour Blue Zone, le carrefour 3 Banques, la place des Martyrs, l’aéroport, les carrefours Bio Guéra, Erevan et Fidjrossè, la route des Pêches, le carrefour Club des Rois, le carrefour SONAGNON, ainsi que le boulevard de la Marina, avec un retour à la place de l’Amazone.

L’autorité municipale invite les usagers de la route à faire preuve de compréhension et de civisme en respectant les déviations mises en place et en cédant le passage aux athlètes tout au long du parcours.

21 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




