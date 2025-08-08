La chanteuse Ciara est l’une des premières afro-descendantes à recevoir la nationalité béninoise



Le 26 juillet 2025, la chanteuse américano-béninoise Ciara, ainsi que deux autres personnalités afro-descendantes, Joseph Gabendy et Smeralda David Romuald, ont officiellement reçu la nationalité béninoise lors d’une cérémonie solennelle à Cotonou. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2024-31 adoptée en septembre 2024, qui reconnaît les droits des Afro-descendants à retrouver leur citoyenneté béninoise.

Ciara Princess Harris, connue sous le nom de Ciara, est une chanteuse, danseuse et actrice américano-béninoise, lauréate d’un Grammy Award. Née le 25 octobre 1985 à Austin, Texas, elle a marqué l’industrie musicale avec des tubes comme Goodies, 1, 2 Step et Oh. Son parcours artistique, marqué par des collaborations avec notamment Missy Elliott et Justin Timberlake, en fait une figure majeure de la musique R&B.

L’attribution de la nationalité béninoise à Ciara et aux deux autres personnalités s’inscrit dans une politique mémorielle ambitieuse. Le Bénin, ancien point de départ de millions d’Africains déportés lors de la traite transatlantique, cherche aujourd’hui à réparer cette blessure historique en offrant une reconnaissance officielle à ceux qui peuvent prouver un lien de filiation avec le pays.

Aux côtés de Ciara, Joseph Gabendy, un rappeur, et Smeralda David Romuald, directeur du magazine Rolling Stone Africa, ont également reçu leur attestation de nationalité. Ces trois personnalités, choisies pour leur engagement en faveur des racines africaines, symbolisent le retour aux sources d’une diaspora dispersée par l’histoire.

Pour bénéficier de cette citoyenneté, les Afro-descendants doivent prouver un lien de filiation historique avec le Bénin, via des tests ADN, des archives ou des témoignages authentifiés. Une fois l’attestation obtenue, ils doivent séjourner au Bénin au moins une fois dans les trois ans pour conserver leur statut. Cette mesure vise à renforcer les liens entre la diaspora et le pays d’origine.

Cette initiative ne concerne pas uniquement les célébrités. Depuis le 4 juillet 2025, la plateforme numérique My Afro Origins permet à tous les Afro-descendants de déposer leur demande en ligne. Le gouvernement béninois espère ainsi attirer des milliers de personnes souhaitant renouer avec leurs racines.

Une réconciliation mémorielle et un engagement sérieux

En accordant la nationalité béninoise à ces personnalités, le gouvernement béninois effectue un geste fort de réconciliation. Le ministre de la Justice, Yvon Détchénou, souligne que cette mesure vise à « réparer une fracture historique » et à offrir une « justice » aux descendants des victimes d’esclavage.

L’octroi de la nationalité béninoise n’est pas qu’un simple acte administratif mais un moyen de valoriser l’appartenance à la nation. Les nouveaux citoyens doivent prêter serment d’allégeance à la République, s’engageant à respecter la Constitution et les institutions du pays. « Ce n’est pas une citoyenneté symbolique, c’est une citoyenneté pleine et assumée, qui implique des droits mais aussi des devoirs », spécifie le ministre Yvon Détchénou.

Cette démarche symbolise un engagement profond envers le Bénin et son patrimoine. Le Bénin s’est inspiré l’exemple du Ghana, qui a déjà naturalisé plus de 500 membres de la diaspora.

Cette politique s’accompagne d’une stratégie de tourisme culturel et mémoriel, notamment autour de sites historiques comme Ouidah et sa Porte du non-retour. En attirant des Afro-descendants, le Bénin espère renforcer son économie et son influence culturelle.

Ces initiatives gouvernementales ouvrent la voie à une réconciliation mémorielle et à un renouveau des liens entre le Bénin et sa diaspora. Des initiatives qui, au-delà de leur aspect émotionnel, s’inscrivent dans une vision politique et économique ambitieuse pour le pays.

8 août 2025