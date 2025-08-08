vendredi, 8 août 2025 -

1247 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)     Examen national : Les taux de réussite par département au BAC 2025 :     Baccalauréat 2025 au Bénin : Un taux de réussite record de 73,02 % : Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Office du Baccalauréat du Bénin a dévoilé (…)     Département de l’Atacora :Un élève mineur arrêté après le cambriolage d’un collège :    

La chanteuse Ciara est l’une des premières afro-descendantes à recevoir la nationalité béninoise





Le 26 juillet 2025, la chanteuse américano-béninoise Ciara, ainsi que deux autres personnalités afro-descendantes, Joseph Gabendy et Smeralda David Romuald, ont officiellement reçu la nationalité béninoise lors d’une cérémonie solennelle à Cotonou. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2024-31 adoptée en septembre 2024, qui reconnaît les droits des Afro-descendants à retrouver leur citoyenneté béninoise.

Ciara Princess Harris, connue sous le nom de Ciara, est une chanteuse, danseuse et actrice américano-béninoise, lauréate d’un Grammy Award. Née le 25 octobre 1985 à Austin, Texas, elle a marqué l’industrie musicale avec des tubes comme Goodies, 1, 2 Step et Oh. Son parcours artistique, marqué par des collaborations avec notamment Missy Elliott et Justin Timberlake, en fait une figure majeure de la musique R&B.
L’attribution de la nationalité béninoise à Ciara et aux deux autres personnalités s’inscrit dans une politique mémorielle ambitieuse. Le Bénin, ancien point de départ de millions d’Africains déportés lors de la traite transatlantique, cherche aujourd’hui à réparer cette blessure historique en offrant une reconnaissance officielle à ceux qui peuvent prouver un lien de filiation avec le pays.
Aux côtés de Ciara, Joseph Gabendy, un rappeur, et Smeralda David Romuald, directeur du magazine Rolling Stone Africa, ont également reçu leur attestation de nationalité. Ces trois personnalités, choisies pour leur engagement en faveur des racines africaines, symbolisent le retour aux sources d’une diaspora dispersée par l’histoire.
Pour bénéficier de cette citoyenneté, les Afro-descendants doivent prouver un lien de filiation historique avec le Bénin, via des tests ADN, des archives ou des témoignages authentifiés. Une fois l’attestation obtenue, ils doivent séjourner au Bénin au moins une fois dans les trois ans pour conserver leur statut. Cette mesure vise à renforcer les liens entre la diaspora et le pays d’origine.
Cette initiative ne concerne pas uniquement les célébrités. Depuis le 4 juillet 2025, la plateforme numérique My Afro Origins permet à tous les Afro-descendants de déposer leur demande en ligne. Le gouvernement béninois espère ainsi attirer des milliers de personnes souhaitant renouer avec leurs racines.

Une réconciliation mémorielle et un engagement sérieux

En accordant la nationalité béninoise à ces personnalités, le gouvernement béninois effectue un geste fort de réconciliation. Le ministre de la Justice, Yvon Détchénou, souligne que cette mesure vise à « réparer une fracture historique » et à offrir une « justice » aux descendants des victimes d’esclavage.
L’octroi de la nationalité béninoise n’est pas qu’un simple acte administratif mais un moyen de valoriser l’appartenance à la nation. Les nouveaux citoyens doivent prêter serment d’allégeance à la République, s’engageant à respecter la Constitution et les institutions du pays. «  Ce n’est pas une citoyenneté symbolique, c’est une citoyenneté pleine et assumée, qui implique des droits mais aussi des devoirs », spécifie le ministre Yvon Détchénou.
Cette démarche symbolise un engagement profond envers le Bénin et son patrimoine. Le Bénin s’est inspiré l’exemple du Ghana, qui a déjà naturalisé plus de 500 membres de la diaspora.
Cette politique s’accompagne d’une stratégie de tourisme culturel et mémoriel, notamment autour de sites historiques comme Ouidah et sa Porte du non-retour. En attirant des Afro-descendants, le Bénin espère renforcer son économie et son influence culturelle.
Ces initiatives gouvernementales ouvrent la voie à une réconciliation mémorielle et à un renouveau des liens entre le Bénin et sa diaspora. Des initiatives qui, au-delà de leur aspect émotionnel, s’inscrivent dans une vision politique et économique ambitieuse pour le pays.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




Parakou passe de 445 à 1.141 km (eau) et 26.756 à 49.200 abonnés au courant


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’État béninois a investi 31,6 milliards de FCFA dans les secteurs de (…)
Lire la suite

La CCI Bénin construit son nouveau siège sur le Boulevard de la Marina


8 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) aura bientôt (…)
Lire la suite

L’Ambassadeur des Émirats reçu par le ministre de la Défense


7 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le renforcement de la coopération bilatérale était au cœur de la (…)
Lire la suite

Les réclamations au test des assistants probatoires clôturées le 11 août


6 août 2025 par Marc Mensah
Les aspirants à l’enseignement supérieur ont jusqu’au lundi 11 août à (…)
Lire la suite

La CRIET fait des mises en garde dans le dossier du navire AK MASHA


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les auteurs de publications mensongères sur les réseaux sociaux mettant (…)
Lire la suite

85 postes ouverts aux jeunes diplômés via le PSIE


6 août 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) lance une (…)
Lire la suite

La CENA fait le point de l’avancement du processus avec les partis (…)


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu, ce lundi 04 (…)
Lire la suite

"Chante et Danse avec l’Amazone" démarre ce mardi


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les vacances s’annoncent inoubliables au pied de la majestueuse statue (…)
Lire la suite

La SIRAT recrute pour 5 postes


5 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La SIRAT lance un recrutement pour 5 postes. C’est dans le cadre du (…)
Lire la suite

Décès du roi Onikoyi de Porto-Novo


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le roi Onikoyi de Porto-Novo n’est plus. Il a tiré sa révérence dans la (…)
Lire la suite

Ils écopent de 6 mois de prison pour fausses informations sur l’ex-DGPR


4 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
La CRIET a rendu ce lundi 4 août 2025 son verdict dans le dossier d’un (…)
Lire la suite

La CENA rejoint son nouveau siège à l’ex INFOSEC


4 août 2025 par Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) s’apprête à quitter (…)
Lire la suite

Ifá Òrúnmìlà au cœur d’un colloque international à Porto-Novo


3 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Festival des Masques a débuté ce samedi 02 août 2025 à Porto-Novo (…)
Lire la suite

Le Festival des masques s’ouvre à Porto-Novo


3 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo vibre au rythme des traditions ancestrales à (…)
Lire la suite

Des échanges en vue d’un accord économique entre le Bénin et le Nigeria


2 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la poursuite des échanges bilatéraux initiés par le (…)
Lire la suite

Quelques photos du dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués


1er août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la République, Patrice Talon, a procédé au dépôt de (…)
Lire la suite

« J’ai donné le meilleur de moi-même » (Patrice Talon)


1er août 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans une atmosphère de fierté et de recueillement, le Bénin célèbre son (…)
Lire la suite

Un défilé militaire sous le regard admiratif de Talon et ses invités


1er août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le défilé militaire et paramilitaire dans le cadre du 65e année (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires