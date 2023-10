La cellule SAFER de la GDIZ officiellement lancée

Le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Létondji BEHETON a procédé au lancement officiel de la cellule SAFER (Sécurité, Accompagnement, Formation, Evaluation, et Réseau) de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ce vendredi 27 octobre 2023. La cellule mise en service vise à renforcer l’adhésion de la zone franche industrielle, au respect des normes internationales de Qualité, d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement (QHSE).

Le groupe ARISE, partenaire technique du gouvernement béninois dans la mise en œuvre de la Zone industrielle de Glo-Djigbé, a placé au cœur de ses actions, le respect des normes environnementales, de sécurité, de santé, et de qualité. Une ambition qui s’est matérialisée par l’inauguration de la cellule SAFER ce vendredi 27 octobre 2023. Le but visé, est d’accompagner les acteurs économiques en leur offrant des services et un réseau d’experts dédiés à l’amélioration continue de la sécurité et de la qualité des opérations au sein de la GDIZ. La cellule mise en service vise plusieurs objectifs, et permet de fournir divers services.

Objectifs et services de la cellule SAFER

La cellule SAFER selon le directeur général de la SIPI-BENIN, vise trois principaux objectifs. Il s’agit d’identifier les lacunes en matière de respect des normes juridiques liées aux travailleurs, de sécurité au travail, d’aspects environnementaux et de conditions de travail ; de combler les lacunes en fournissant des services de soutien tels que la formulation de politiques, la formation et le renforcement des capacités et les audits ; et d’aider les industries à enquêter sur leurs accidents et incidents, de disposer d’EPI (équipements de protection individuelle) pour leurs personnels, ainsi que le développement d’initiatives plus efficace de gestion des déchets.

A travers ces objectifs, la cellule SAFER offrira des services tels que l’approvisionnement centralisé en équipements de protection individuelle ; les audits EHS ; la conformité règlementaire ; les enquêtes d’incidents ; la formation personnalisée ; la gestion des plaintes ; la gouvernance interne ; plan d’intervention d’urgence ; et la sensibilisation EHS.

Pour le directeur général de la SIPI-BENIN, SAFER est une cellule qui va jouer un rôle très important dans le développement de la GDIZ. A l’en croire, elle sera au cœur de toutes les initiatives, et permettra d’amener les investisseurs qui arrivent dans la zone, à adhérer aux normes et aux exigences mises en place. Létondji BEHETON a exhorté à l’occasion du lancement, les entreprises et les investisseurs, les agents de sécurité, les forces de sécurité publique (police et sapeurs-pompiers), médecins, infirmiers et autres, à se familiariser avec la cellule, se rapprocher d’elle pour voir comment améliorer tout ce qu’ils font déjà en matière de sécurité au sein de la zone. « On ne veut pas avoir une zone où il y a des accidents ; on ne veut pas avoir une zone où les employés ne se sentent pas à l’aise ; on ne veut pas avoir une zone où il y a du harcèlement, quelle que soit la forme ; on ne veut pas avoir une zone où les normes de sécurité ne sont pas respectées », a martelé le directeur général de la SIPI-BENIN.

Un outil privilégié de positionnement des produits qui sortent de la GDIZ

SAFER selon la directrice de l’environnement, du social et de la sécurité de la SIPI-BENIN, est un outil privilégié pour l’accompagnement des investisseurs dans la conformité sur les standards environnements et sociaux, la santé et sécurité des employés, et par-delà, tous les usagers de la GDIZ. Elle est destinée à accompagner les investisseurs pour la conformité environnementale et sociale ; conformité au niveau étatique, donc réglementaire, et la conformité au niveau de la zone, a précisé Rahkmatoulah CISSE. C’est l’outil privilégié qui permettra de mieux positionner les différents produits qui sortent de la GDIZ vers le marché extérieur, a-t-elle ajouté évoquant l’appui technique qu’elle pourra apporter aux investisseurs dès leur arrivée dans la zone à travers les études d’impact environnemental et social, le suivi correct des Plans de gestion environnementaux et sociaux (PGES), ainsi que le monitoring du PGES. La cellule SAFER selon Yvonne SEHLIN, assistante administrative de Uni carton, permettra aux investisseurs présents à la GDIZ, de mieux s’outiller afin de pouvoir faire face aux défis liés à la qualité, la sécurité, hygiène et santé au sein de la zone franche industrielle. Son lancement témoigne de l’engagement de la SIPI-BENIN, à accompagner les investisseurs, a-t-elle salué.

