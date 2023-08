La célébration des 63 ans d’indépendance se poursuit à Cotonou

L’esplanade de l’Amazone est animée tous les soirs par des artistes depuis le 08 août. ‘’Chante et danse avec l’Amazone" est une initiative du chef de l’Etat Patrice Talon qui se veut une prolongation de la fête nationale.

La célébration du 63è anniversaire d’indépendance du Bénin se poursuit après les manifestations officielles de la fête nationale et le géant concert animé par des Agodjiés de la musique béninoise. Tous les soirs (17 heures à 19 heures) et durant tout le mois d’août, les artistes béninois sont en animation acoustique sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou.

Selon la programmation, le public pourra s’égayer sur toutes les variétés musicales avec le saxophone, la guitare, le piano et autres instruments de musique, le Jazz afro, la musique urbaine, Juju music, des percussions, le Gospel.

La danse est au programme avec de célèbres compagnies de danse sur cette initiative dénommée "Chante et danse avec l’Amazone" qui se veut une prolongation de la fête nationale.

Il ne s’agit pas d’une configuration concert mais d’une animation légère acoustique. Asanhoun Afridac Band agrémente la soirée de ce mardi 15 août 2023, jour de célébration de l’Assomption, avec les mélodies du mythique groupe Black Santiago.

