La caserne de Cana dotée d’infrastructures modernes

Les États-Unis soutiennent les forces armées béninoises à travers la dotation de plusieurs infrastructures modernes au profit de la caserne de Cana, centre de formation des opérations de maintien de la paix dans la commune de Zogbodomey, département du Zou.

Un forage équipé de pompe hybride, construction de centre médical, de magasins d’armes, de grandes salles d’instructions ; ce sont entre autres les infrastructures réalisées à la caserne de Cana. Ces infrastructures permettront aux bénéficiaires de travailler dans de meilleures conditions.

Selon le Colonel Jocelyn Koukoui, Commandant du CFOMP-C (Centre de formation des opérations de maintien de la paix), ce n’est pas la première fois que les partenaires américains volent au secours des forces armées béninoises dans l’entraînement et l’équipement des personnels lors des déploiements sur les terrains des opérations. Depuis plusieurs années, le département d’État américain à travers un partenariat avec les forces armées béninoises renforce et améliore les conditions de formation et de recyclage des contingents béninois. C’est ainsi que le centre de formation militaire de Bembèrèkè a bénéficié d’importants accompagnements techniques.

Le gouvernement américain a aussi procédé à la création du Centre de formation des opérations de maintien de la paix de Cana.

L’Ambassadrice Patricia Mahoney n’a pas manqué de saluer la compétence des contingents béninois lors des missions à l’extérieur (Congo, Tchad, Sud Soudan, Mali etc). 2,4 millions de dollars ont été donc débloqués pour améliorer l’infrastructure du CFOMP-C.

A en croire le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, Chef d’État-Major Général des Forces armées béninoises, la compétence avérée reconnue aux militaires béninois sur les théâtres d’opérations extérieurs est due en partie à la qualité des formations reçues. Il a exprimé sa reconnaissance à l’Ambassadrice des États-Unis près le Bénin.

Quelques images de la cérémonie



